The ART Film Fest 2025: le foto della serata

Si è conclusa con una serata dedicata ai vincitori della seconda edizione del TAFF, The Art Film Festival, il festival organizzato da Inside Art e GNAMC per celebrare il documentario d’autore. L’iniziativa ha raccolto prodotti audiovisivi internazionali e ha premiato i migliori in una serata al museo romano. Nel corso della cerimonia, anticipata da un cocktail di benvenuto per accogliere gli ospiti, un talk con Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art, Renata Cristina Mazzantini, direttrice della GNAMC, Fabrizio Zappi, direttore di Rai Cultura, e Simona Garibaldi, CEO di Lilium Distribution, Laurentina Guidotti, produttrice e attrice, e Umberto Croppi, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

L’evento è proseguito con la proieizione dei teaser finalisti e la successiva premiazione e consegna delle targhe, avvenuta in presenza dei registi: in terza posizione GRAIN di Alex Contell e Tommaso Sacconi, mentre Pierparide Tedeschi è arrivato secondo con Lucrezia e Joseph Beuys. Una menzione speciale ad Alessandro Preziosi con il documentario Aspettando Re Lear; il primo posto è andato invece a Nasim Soheili con Wind’s Heritage. La serata si è conclusa con la proiezione integrale del documentario iraniano, un film che attraverso l’immagine dei mulini a vento racconta le radici dell’antico Iran e denuncia la trascuratezza del patrimonio culturale del paese.

La collezionista Ines Musumeci Greco e il presidente dell’Accademia Belle Arti di Roma Umberto Croppi

Umberto Croppi, la produttrice e attrice Laurentina Guidotti, l’editore e direttore di Inside Art Guido Talarico, la direttrice della GNAMC Renata Cristina Mazzantini, il presidente di RAI Cultura Fabrizio Zappi e la presidente di LILIUM Distribution Simona Garibaldi

L’artista vincitore del Talent Prize 2025 Guglielmo Maggini e Ines Musumeci Greco

Guido Talarico e Fabrizio Zappi

Renata Cristina Mazzantini, Susanne Meurer e Guido Talarico

Simona Garibaldi, Guido Talarico

L’artista Alessandra Pasqua e la curatrice Valentina Ciarallo

L’attore, produttore e regista Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi e Sophie Talarico

Simona Garibaldi, l’artista Gilbert Halaby e il regista Pierparide Tedeschi

I registi Alex Contell e Tommaso Sacconi

Pierparide Tedeschi e Guido Talarico

Renata Cristina Mazzantini

Guido Talarico, Renata Cristina Mazzantini e Fabrizio Zappi | Renata Cristina Mazzantini e Fabrizio Zappi

Renata Cristina Mazzantini, Alessandro Preziosi e Guido Talarico

Pierparide Tedeschi, Renata Cristina Mazzantini e Fabrizio Zappi | Tommaso Mattei, Tommaso Sacconi e Alex Contell

Il videomessaggio della regista iraniana premiata Nasim Soheili

Gli artisti Bislacchi e Giovanni Longo

Tommaso Sacconi e Alex Contell | Pierparide Tedeschi

