The ART Film Fest 2025: le foto della serata

Dal talk sul documentario d'autore fino alla premiazione dei registi scelti: ecco tutti i momenti dell'evento alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Si è conclusa con una serata dedicata ai vincitori della seconda edizione del TAFFThe Art Film Festival, il festival organizzato da Inside Art GNAMper celebrare il documentario d’autore. L’iniziativa ha raccolto prodotti audiovisivi internazionali e ha premiato i migliori in una serata al museo romano. Nel corso della cerimonia, anticipata da un cocktail di benvenuto per accogliere gli ospiti, un talk con Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art, Renata Cristina Mazzantini, direttrice della GNAMC, Fabrizio Zappi, direttore di Rai Cultura, e Simona Garibaldi, CEO di Lilium Distribution, Laurentina Guidotti, produttrice e attrice, e Umberto Croppi, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

L’evento è proseguito con la proieizione dei teaser finalisti e la successiva premiazione e consegna delle targhe, avvenuta in presenza dei registi: in terza posizione GRAIN di Alex Contell e Tommaso Sacconi, mentre Pierparide Tedeschi è arrivato secondo con Lucrezia e Joseph Beuys. Una menzione speciale ad Alessandro Preziosi con il documentario Aspettando Re Lear; il primo posto è andato invece a Nasim Soheili con Wind’s Heritage. La serata si è conclusa con la proiezione integrale del documentario iraniano, un film che attraverso l’immagine dei mulini a vento racconta le radici dell’antico Iran e denuncia la trascuratezza del patrimonio culturale del paese.

La collezionista Ines Musumeci Greco e il presidente dell’Accademia Belle Arti di Roma Umberto Croppi
Umberto Croppi, la produttrice e attrice Laurentina Guidotti, l’editore e direttore di Inside Art Guido Talarico, la direttrice della GNAMC Renata Cristina Mazzantini, il presidente di RAI Cultura Fabrizio Zappi e la presidente di LILIUM Distribution Simona Garibaldi
L’artista vincitore del Talent Prize 2025 Guglielmo Maggini e Ines Musumeci Greco
Guido Talarico e Fabrizio Zappi
Renata Cristina Mazzantini, Susanne Meurer e Guido Talarico
Simona Garibaldi, Guido Talarico
L’artista Alessandra Pasqua e la curatrice Valentina Ciarallo
L’attore, produttore e regista Alessandro Preziosi
Alessandro Preziosi e Sophie Talarico
Simona Garibaldi, l’artista Gilbert Halaby e il regista Pierparide Tedeschi
I registi Alex Contell e Tommaso Sacconi
Pierparide Tedeschi e Guido Talarico
Renata Cristina Mazzantini
Guido Talarico, Renata Cristina Mazzantini e Fabrizio Zappi | Renata Cristina Mazzantini e Fabrizio Zappi
Renata Cristina Mazzantini, Alessandro Preziosi e Guido Talarico
Pierparide Tedeschi, Renata Cristina Mazzantini e Fabrizio Zappi | Tommaso Mattei, Tommaso Sacconi e Alex Contell
Il videomessaggio della regista iraniana premiata Nasim Soheili
Gli artisti Bislacchi e Giovanni Longo
Tommaso Sacconi e Alex Contell | Pierparide Tedeschi

Photo Claudia Rolando

