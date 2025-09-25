The ART Film Fest 2025: le foto della serata

Si è conclusa con una serata dedicata ai vincitori della seconda edizione del TAFF, The Art Film Festival, il festival organizzato da Inside Art e GNAMC per celebrare il documentario d’autore. L’iniziativa ha raccolto prodotti audiovisivi internazionali e ha premiato i migliori in una serata al museo romano. Nel corso della cerimonia, anticipata da un cocktail di benvenuto per accogliere gli ospiti, un talk con Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art, Renata Cristina Mazzantini, direttrice della GNAMC, Fabrizio Zappi, direttore di Rai Cultura, e Simona Garibaldi, CEO di Lilium Distribution, Laurentina Guidotti, produttrice e attrice, e Umberto Croppi, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
L’evento è proseguito con la proieizione dei teaser finalisti e la successiva premiazione e consegna delle targhe, avvenuta in presenza dei registi: in terza posizione GRAIN di Alex Contell e Tommaso Sacconi, mentre Pierparide Tedeschi è arrivato secondo con Lucrezia e Joseph Beuys. Una menzione speciale ad Alessandro Preziosi con il documentario Aspettando Re Lear; il primo posto è andato invece a Nasim Soheili con Wind’s Heritage. La serata si è conclusa con la proiezione integrale del documentario iraniano, un film che attraverso l’immagine dei mulini a vento racconta le radici dell’antico Iran e denuncia la trascuratezza del patrimonio culturale del paese.
Photo Claudia Rolando