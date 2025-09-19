Lucrezia De Domizio Durini nel mondo di Joseph Beuys

Lucrezia e Joseph Beuys è un documentario italiano del 2022, diretto da Pierparide Tedeschi, che si propone come un viaggio tra paesaggi estetici e ideali etici. Classificatosi come secondo al The Art Film Fest, il festival sul documentario d’autore ideato da Inside Art e ospitato alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, la pellicola ripercorre l’identità umana e intellettuale di Lucrezia De Domizio Durini, figura marginalizzata dalle cronache ufficiali ma cruciale per comprendere il ruolo dell’arte come luogo d’incontro fra istanze culturali, istanze ecologiche e dinamiche creative a livello nazionale e globale. Al centro della narrazione, il suo rapporto profondo con Joseph Beuys, artista tedesco il cui pensiero sull’arte, la natura e la società ha lasciato un’impronta indelebile nel Novecento.

All’interno del lungometraggio, anche la grande operazione Difesa della Natura – di cui Lucrezia è attrice in primo piano – anticipatrice della coscienza ecologica e delle sfide sociali ed economiche contemporanee, un atto antropologico, una difesa dell’uomo, della sua immaginazione e dei suoi valori. In questo senso, l’arte non cerca il bello nell’estetica, ma nel pensiero e nel lavoro come atti vitali, così come il sodalizio con critici e curatori di fama mondiale quali Harald Szeemann, Pierre Restany e Arturo Schwarz.

Nella ricerca espressiva di Beuys, il bello non è più un mero attributo esterno, non è più la superficie di un’opera, ma diventa processo interiore e sociale. Il pensiero, inteso come capacità critica e creativa, e il lavoro, inteso come azione trasformativa nella vita quotidiana, diventano così essi stessi arte. In questa prospettiva, ogni gesto umano può avere una valenza estetica e politica, purché animato da un intento di rigenerazione e di apertura, in un’estetica del vivere e non dell’ornare.









Lucrezia De Domizio and Joseph Beuys, Pescara, Italy, 1976. Photo by Buby Durini, courtesy Archivio storico De Domizio Durini

Meeting with Beuys, Lucrezia De Domizio Gallery, Pescara, Italy, 1974. Photo by Lucrezia De Domizio, courtesy Archivio storico De Domizio Durin

Ronald Feldman, Joseph Beuys and Lucrezia De Domizio, New York, 1979. Photo by Buby Durini, courtesy Archivio storico De Domizio Durini.

Lucrezia De Domizio Durini, una vita dedicata all’arte

Figura atipica e centrale nell’arte contemporanea, Lucrezia De Domizio Durini ha attraversato oltre cinquant’anni di storia culturale internazionale. Curatrice, scrittrice, giornalista e mecenate, negli anni ’70 la sua villa di Bolognano divenne un luogo di incontro per artisti dell’Arte Povera e del Concettuale, insieme a critici e intellettuali di fama internazionale.

Nel 1971 l’incontro con Joseph Beuys segna la sua vita e il suo lavoro. Da quel momento, Lucrezia diventa studiosa e promotrice del pensiero beuysiano, seguendo l’artista in tutto il mondo e contribuendo alla celebre operazione Difesa della Natura, che unisce ecologia, società e creatività. Non si tratta solo di un progetto ambientale, ma di un’arte antropocentrica, dedicata al miglioramento dell’uomo attraverso il pensiero e l’azione.

Dalla morte dell’artista nel 1986, Lucrezia ha curato mostre, pubblicazioni e progetti internazionali, piantando oltre 600 querce in omaggio al Maestro e trasformando Bolognano in un laboratorio culturale permanente. Autrice di numerosi libri, tra cui Il Cappello di Feltro, è considerata tra le massime esperte del pensiero beuysiano e continua a diffondere il suo messaggio di arte come strumento di rigenerazione sociale e tutela della natura. E non è un caso se Lucrezia De Domizio Durini ama definirsi “collezionista di rapporti umani”, incarnando perfettamente una filosofia in cui arte e vita si fondono.