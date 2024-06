Con oltre 250 galleria presenti e 4000 artisti, il colosso fieristico Art Basel, si prospetta come sempre una conferma nel panorama economico-artistico internazionale. Diciannove le gallerie italiane presenti: Artiaco, Cardi, Continua, Raffaella Cortese, Massimo De Carlo, Galleria Scudo, Invernizzi, Kaufmann Repetto, Magazzino, Gio Marconi, Mazzoleni, Massimo Minini, Franco Noero, Lorcan O’Neill, Lia Rumma, Christian Stein, Tornabuoni, Tucci Russo e Zero.

In mostra naturalmente opere realizzate con i medium più disparati, dalla fotografia alla pittura, alla scultura e installazione. Oltre alle straordinarie presentazioni nei settori Galleries, Feature, Statements – con nessuna italiana presente ed Edition. Circa 70 installazioni e performance su larga scala saranno esposte nel settore Unlimited, curato per il quarto anno consecutivo da Giovanni Carmine, direttore della Kunst Halle di Sankt Gallen e tra cui ricordiamo anche il camion “Formica vagabonda” del maestro Isgrò con la Galleria Tornabuoni, partito per l’occasione dalla GNAM di Roma pochi giorni fa. Tra le altre opere presenti anche Körners Repose di Carl Andre del 1988.

La sezione Kabinett si occuperà invece di mettere in risalto mostre distinte e curate all’interno degli stand principali degli espositori, che vertono su diverse tematiche. Tra queste ricordiamo l’iniziativa della galleria parigina Air de Paris, dedicato al rapporto madre-figlia tra l’artista americana Sarah Pucci e sua figlia Dorothy e quello della galleria Sies + Höke di Düsseldorf, con Gerhard Richter e la sua serie di specchi di dimensioni diverse. Tra i progetti più attesi di Art Basel, il programma a cielo aperto Parcours per la prima volta a cura della direttrice dello Swiss Institute di New York Stefanie Hessler, che prevede più di 20 interventi site-specific. Messeplatz curata da Samuel Leuenberger con la riproduzione di uno dei celebri campi di grano dell’artista Agnes Denes.

info: https://www.basel.com/