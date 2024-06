L’arte di Emilio Isgrò arriva a Basilea in occasione di Art Basel

Continua il viaggio di Emilio Isgrò e della sua arte provocatoria, che dal 16 al 19 giugno 2024, arriva a Basilea in occasione della fiera. «Sono uno di quegli artisti che ha sempre avuto paura di restare senza lavoro» afferma Isgrò – che ha parlato, in occasione della seconda riflessione sulla cancellatura avvenuta alla GNAM di Roma, di «una “formica vagabonda” partita da un paesino insignificante siciliano e che ora arriverà ad Art Basel. In particolare sarà presente fra gli artisti della sezione Unlimited, curata da Giovanni Carmine, Direttore della Kunst Halle di San Gallo.

«Una formica» – ha specificato la direttrice Cristina Mazzantini – «che si riferisce al camion posto fuori la galleria con la scritta “questo veicolo trasporta una formica” e che ora arriverà a Basilea in occasione della fiera. Rapportarci con Emilio è rapportarci con un filtro selettivo, chiunque può imparare a farlo».

“Questo veicolo trasporta una formica” si legge in italiano e in inglese nel testo che peraltro cita un altro elemento chiave della sua produzione, le formiche, in continuità con le cancellature, in un segno minimo che occupa la spazialità nei suoi interventi. Un rapporto quindi tra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo che ben segue la filosofia del maestro di «far diventare grandi le cose piccole e piccole le cose grandi». Cancellando la parola, si potenzia il senso delle cose, si producono nuove ed infinite immagini, e solo chi sa veramente scrivere può permettersi di cancellare, persino su un camion. L’installazione speciale continuerà poi il suo viaggio, portando l’arte di Isgrò, in posti ancora sconosciuti. Un camion che – paradossalmente – parla chiunque abbia avuto occasione di osservarlo: il linguaggio è quello del profondo gesto cancellatorio, in parole che scompaiono ma restano e che sono il tema cardine di ogni sua opera.

info: artbasel.it