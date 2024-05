Alla GNAM di Roma il secondo appuntamento “Riflessioni sulla Cancellatura” di Isgrò

Il maestro delle cancellature e la direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea Cristina Mazzantini, inaugurano il prossimo 3 giugno il secondo promettente incontro Riflessioni sulla Cancellatura di Emilio Isgrò: letterati, poeti, giornalisti e scrittori verranno chiamati a raccontare il proprio rapporto autobiografico con il gesto cancellatorio. L’appuntamento si inserisce infatti nel ciclo delle inedite iniziative proposte dalla GNAM sotto l’ambiziosa visione della Mazzantini, che intende celebrare annualmente un grande artista contemporaneo.

photo Marta Ferro Photo Marta Ferro

Coinvolte quindi come sempre illustri personalità del mondo della cultura: lo storico dell’arte contemporanea Bruno Corà, l’executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e Direttore delle Gallerie d’Italia Michele Coppola, la giurista costituzionale Daria de Pretis, il giornalista Giovanni Grasso e l’architetto e designer Piero Lissoni.

Isgrò cancella Isgrò, 2024, courtesy Archivio Emilio Isgrò, ph Andrea Valentini

Inoltre, In occasione dei sessant’anni della prima Cancellatura il grande museo romano espone una selezione significativa delle sue opere tra cui Isgrò cancella Isgrò, opera creata appositamente con la cancellazione di Autocurriculum, il suo romanzo autobiografico e donata alla Galleria Nazionale. La sua arte, così come questo stimolante ciclo di incontri, si pongono come una riflessione continua e incessante su identità e negazione, che – afferma lo storico dell’arte e responsabile dell’Archivio scientifico del grande artista Marco Bazzini – «svelano fragilità e indeterminatezza che stanno dietro a ogni autorappresentazione».

