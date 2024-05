Emilio Isgrò, al via le iniziative della GNAM di Roma

Riflessioni sulla Cancellatura è la prima promettente iniziativa del progetto “Artista alla GNAM”, dedicato quest’anno a Emilio Isgrò e promosso dalla direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea Renata Cristina Mazzantini che – grazie a una ambiziosa visione – intende annualmente, celebrare un grande artista contemporaneo.

Isgrò cancella Isgrò, 2024, courtesy Archivio Emilio Isgrò, ph Andrea Valentini

In particolare, Riflessioni sulla Cancellatura si pone come una serie di incontri che coinvolgeranno illustri personalità del mondo della cultura e che, assieme alle Lezioni sulla Cancellatura concesse da Isgrò stesso a un pubblico aperto, contribuiranno a mantenere viva nella memoria collettiva, l’arte di uno dei più importanti artisti del nostro panorama e non solo. I convegni e i workshop previsti offriranno così al pubblico, un solido e completo fil rouge nella complessa produzione storico-artistica che dagli anni ’60 in poi ha interessato il lavoro del maestro delle cancellature, arricchito la cultura del nostro paese e influenzato innumerevoli attività creatrici.

ph. Marta Ferro ph. Marta Ferro

L’artista, la direttrice Mazzantini, il direttore del MAXXI Alessandro Giuli, l’architetto Mario Botta, l’ex parlamentare Fausto Bertinotti, nonché collezionista e grande amante dell’arte contemporanea, e l’architetta Renata Codello, sono le stimate personalità previste per il primo appuntamento di Riflessioni del 14 maggio. Un confronto dialogico che, visti i presenti, si prospetta davvero molto interessante. Tra l’altro, risale allo scorso dicembre la presentazione al MAXXI dell’imponente progetto per celebrare i 75 anni della costituzione italiana: una inedita collaborazione tra Isgrò e Botta da cui poi è nata la significativa installazione Non uccidere.

Mario Botta, Emilio Isgrò, MAXXI

