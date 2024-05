Emilio Isgrò artista dell’anno: il nuovo progetto della GNAM parte dal maestro delle cancellature

«Un luogo vitale dove la cultura si fa»: è l’idea di museo della direttrice Renata Cristina Mazzantini: e, proprio nella mattinata del 7 maggio alla GNAM, si è svolta la preview dell’iniziativa “Artista alla GNAM” dove è stato presentato il maestro Emilio Isgrò, il primo di quello che – ci auguriamo – sia una lunga lista di artisti. «L’idea» spiega la direttrice «è quella che ogni artista che passi alla GNAM lasci un ricordo al museo, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico all’arte contemporanea, considerata facile da fare ma difficile da capire». Sulla scia di importanti istituzioni internazionali, ogni artista selezionato, avrà infatti una sala dedicata e un’opera che resterà nella collezione permanente della Galleria, arricchendone il patrimonio artistico e lasciandone una traccia indelebile nella futura memoria collettiva.

Un omaggio prezioso a un artista immenso «colui che utilizza le parole non solo in modo poetico ma anche artistico» ma che sopratutto insegna l’azione potente e provocante del cancellare ad ognuno di noi. «Una cancellatura che si oppone alla cancel culture», ostracismo moderno purtroppo sempre più frequente nella società contemporanea e a cui il maestro fermamente, resiste. Marco Bazzini, responsabile dell’Archivio Isgrò, ha poi illustrato le opere che saranno presenti in mostra, ricordandoci l’animo poetico di Emilio Isgrò perchè «è l’origine della parola la base su cui si regge la sua intera pratica». Una sala che accoglie il primo e l’ultimo Isgrò in una cancellatura che è un gesto primario, elementare, a tratti banale, ma che l’artista è riuscito a ribaltare in questi anni. E così, dalla prima piccolissima Cancellatura del 1964 da cui tutto è partito si arriva alla recentissima Isgrò cancella Isgrò: un artista che si annulla per l’arte, resiste, si cela, rinasce. Le cancellature, negli anni prima nere e poi bianche, ora – proprio come i fondi medievali più belli – diventano oro.

Cancellatura, 1964 Isgrò cancella Isgrò, particolare, 2024

Un’arte costruita e decostruita, una cancellazione fine a sé stessa che più che nascondere rivela, emoziona, insegna. Un gesto pittorico che Bazzini considera «il più importante in Italia dopo quello di Fontana». E come dargli torto. A scandire l’evoluzione del suo percorso artistico alcune foto della performance Dichiaro di non essere Emilio Isgrò (1971) – emblema dell’idea di identità, da sempre indagata dall’artista – il video del documentario di Guido Talarico, Emilio Isgrò. Come cancellare l’inutile (2023) e Storico del 1972. La sua è un arte pittorica ancor prima di essere concettuale: il libro diventa elemento portante del suo lavoro nelle Tavole della Legge ovvero Bibbia di vetro e nel Planetarium che ci parla di come si può «immaginare un mondo al di là della globalizzazione».

Tavole della Legge ovvero Bibbia di vetro, 1994 Planetarium, 2023

Un’arte che, come il maestro visibilmente emozionato ha dichiarato, «è prima di tutto un gesto della mente e del cuore», e non solo mero prodotto del mercato. E un monito alle nostre istituzioni affinchè «aiutino le nostre gallerie a portare il contemporaneo anche all’estero». Un invito poi rivolto al pubblico «per batterci per un’arte umana, un’arte che non escluda ma includa: per far diventare grandi le cose piccole e non piccole le cose grandi». Un museo come la GNAM che propone iniziative del genere, è un punto di svolta culturale, una speranza per l’arte del nostro paese. Perchè sono gli artisti che osano, quelli che danno fastidio, a renderlo grande.

info: gallerianazionale.com