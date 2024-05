Grande MAXXI: è pronto il progetto definitivo

Sono trascorsi più di due anni dalla presentazione, e il Grande MAXXI continua a procedere. Il progetto, che si inserisce nel più ampio scenario di riqualificazione del quartiere Flaminio, è arrivato a un punto di svolta. Dei passi avanti e dei risultati raggiunti si parlerà nella lobby del Museo in un evento del 14 maggio, in cui a partire dalle ore 18.30 interverranno i protagonisti di questo cambiamento.

© LAN Architecture

La rigenerazione del Flaminio e il Grande MAXXI. Più verde, sostenibile, accogliente è il titolo del talk in cui verrà presentato il progetto definitivo del Grande MAXXI, un programma di ampliamento dell’istituzione romana d’arte contemporanea che prevede nuovi spazi e nuove funzioni per declinare il museo del futuro. Il progetto conta infatti un parco urbano di 7200 mq, un’oasi di verde per migliorare il microclima, un nuovo edificio con uno spettacolare tetto giardino, uno spazio di ricerca, incontro e formazione che ospiterà nuovi depositi da esplorare, un centro di restauro per il contemporaneo, aule per la didattica.

Il progetto, che darà un contributo determinante alla riqualificazione del quartiere Flaminio, è firmato dal gruppo interdisciplinare guidato dallo studio italo-francese LAN e costituisce uno dei vettori di sviluppo del Distretto del Contemporaneo, che visualizza nel quadrante urbano tra Foro Italico, Farnesina e Flaminio nuove potenzialità trasformative per la Capitale. In questo scenario, Grande MAXXI è a un punto di svolta: è pronto il progetto definitivo che racconta esattamente come saranno il nuovo edificio e il parco (MAXXI Hub + Green). A giugno, inoltre, prenderà il via il cantiere pilota per sperimentare l’uso di tecnologie fotovoltaiche d’avanguardia sulla struttura di Zaha Hadid, coniugando tutela e sostenibilità.

A introdurre l’evento, realizzato in collaborazione con il Municipio II Roma, saranno Alessandro Giuli, presidente Fondazione MAXXI, Maurizio Veloccia assessore all’Urbanistica Comune di Roma, Francesca Del Bello, presidente Municipio II Roma e Margherita Guccione, direttore scientifico Grande MAXXI. Interverranno poi Ludovica Di Falco e Susanna Nobili, di MAXXI Hub + Green | Progetto LAN (capogruppo), SCAPE, SNA, Bureau BAS SMETS, FOLIA Consulenze, Mario Gamberale AD Exalto di MAXXI Sostenibile e Sofia Bilotta Responsabile Ufficio Public Engagement e Formazione di MAXXIperTUTTI.

L’evento si terrà al museo romano il 14 maggio alle ore 18.30.

info: maxxi.art