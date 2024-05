Swatch e VERDY: sinergia POP alla Biennale di Venezia

Dalla creatività dell’azienda svizzera Swatch – non certo estranea al mondo dell’arte – e dal talento del celebre artista giapponese VERDY è nata una installazione monumentale e una serie di cinque orologi in edizione limitata. «Quando ho iniziato a pensare al progetto e all’installazione da presentare all’interno dello spazio della Biennale, mi è venuta in mente l’immagine di una statua di bronzo in giardino», – ha affermato l’artista – «come protagonista ho scelto, quindi, Vick, che rappresenta me stesso, felice, positivo. Un coniglio-panda, solitamente bianco e nero ma che, per la prima volta, ho scelto di colorare di bronzo. L’idea dell’orologio è stata una naturale evoluzione».

Un coniglio-panda che ama la musica punk, che per la prima volta diventa scultura – totalmente estraneo all’immaginario visivo occidentale – e che dunque ben rispecchia la filosofia di questa Biennale Stranieri Ovunque. Foreigners Everywhere».

La particolare tonalità bronzea della scultura viene così ripresa dall’orologio VICK BRONZE BY VERDY, con il buffo personaggio Vick ben visibile sul quadrante e anche sul cinturino. Il dettaglio che lo particolarizza maggiormente è la sua lingua, che ogni giorno cambia colore: dal rosso al rosa, dall’arancione al giallo. Un vero e proprio invito a chiunque voglia per un attimo ritornare bambino o mai dimenticarsi di esserlo stato. Un ricordo della parte maliziosa, più giocosa e divertente che è in ognuno di noi, grazie alla grafica di un artista che – partito dal nulla – è arrivato fino a qui.

Tra i progetti più importanti dell’artista ricordiamo anche street labels come Girls Don’t Cry e Wasted Youth, che hanno consolidato la sua figura nello streetwear e nella moda. Grafiche audaci e accattivanti che lo hanno portato a collaborazioni con Human Made, Nike, Converse e ora Swatch, proponendo pezzi in edizione limitata che hanno contribuito a portare lo status del brand a un livello superiore nella comunità dello sport e dello street.

info: swatch.it