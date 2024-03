I capolavori della Tate Modern diventano accessori super cool!

Il legame fra i capolavori della storia dell’arte e la Swatch inizia nel 1985, con il primo orologio Art Special creato in collaborazione con Kiki Picasso. A distanza di quasi quarant’anni, l’appuntamento si ripete questa volta coinvolgendo l’istituzione della Tate Modern: il brand svizzero insomma, sembrerebbe avere l’arte proprio nel sangue e non a caso, tra le mission dell’azienda, vi sarebbe quella di avvicinare questa disciplina a un pubblico sempre più esteso.

Il nome del progetto super creativo è Swatch Art Journey: l’idea nasce nel 2018 con il Rijksmuseum e il Thyssen-Bornemisza; visto il successo ottenuto si prosegue nel 2019 con il Louvre, poi il MoMa nel 2021, il Centre Pompidou nel 2022 fino ad arrivare a Louvre di Abu Dhabi, Gallerie degli Uffizi, nuovamente al MoMa nel 2023 e ora al museo londinese. La Tate all’interno delle sue 4 gallerie – Tate Britain, Tate Modern, Tate Liverpool e Tate St. Ives – preziosi scrigni della più grande collezione di arte moderna e contemporanea del mondo.

Swatch x Tate Gallery è un viaggio nel tempo, ispirata a 7 artisti noti per «la loro capacità di superare i limiti» che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte. Abbiamo cosi Fernard Léger con Two women holding flowers, in un orologio che cattura l’essenza più colorata e geometrica del cubismo; l’estrosità e allegria di Chagall e del suo Blue Circus. Il criptico simbolismo di Mirò, in un quadrante che ospita l’iconica opera Women & Bird in the moonlight e ancora le luminose sfumature di Turner con The Scarlet Sunset. La rivoluzione pittorica di Matisse con i suoi collage e i famosi profili di lumaca; le spirali di Burgeois e il gioioso colore di Barns-Graham, con le sue fluide pennellate.

