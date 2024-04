Gucci sceglie la Tate Modern per la prossima sfilata Cruise 2025

Il luxury brand Gucci guidato dalla potente creatività di Sabato De Sarno, ha scelto il celebre museo londinese affacciato sul Tamigi per la presentazione della collezione Gucci Cruise 2025, che avverrà il prossimo 13 maggio. E, proprio il direttore creativo, ispirato dalla sua esperienza nella capitale inglese, ha scelto Londra come culla emblematica di un animo frenetico ma sempre avanguardistico. Arte, moda, architettura, patrimonio storico, sono solo alcuni degli ingredienti che faranno da sfondo a una delle sfilate più attese di quest’anno.

Polo di creatività e dialogo, cornice del dinamismo che caratterizza Londra, la Tate Modern ospiterà in autunno la mostra Electric Dreams – fra le più ambiziose per la Tate fino ad oggi – che riunisce le opere rivoluzionari di artisti impegnati nel campo della scienza: un vero e proprio viaggio nel passato per indagare come gli artisti hanno immaginato il linguaggio visivo del futuro.

Gucci inoltre, ha scelto di sostenere anche una collaborazione triennale con l’istituzione, volta a promuovere l’arte e i talenti emergenti. Le collezioni Cruise delle maison, ovvero tutte quelle che si svolgono al di fuori del consueto calendario, sono da sempre vere e proprie esperienze performative, appuntamento imprescindibile per gli attori del fashion system.

Lo scorso anno la scelta del brand era ricaduta sul Gyeongbokgung Palace di Seoul, con una collezione disegnata dal team interno dopo l’uscita di Alessandro Michele, ora direttore creativo di Valentino. Il calendario delle Cruise coinvolgerà diverse città europee: Chanel a Marsiglia, Louis Vuitton a Barcellona, Dior in Scozia, MaxMara a Venezia e non solo.

info: tate.org