Gucci colora di rosso la Design Week con un esordio speciale

Gucci debutta a Milano, dal 15 al 21 aprile, in occasione della Milano Design Week. Il progetto è firmato da Sabato de Sarno, il geniale direttore creativo della maison dallo scorso anno, che nel suo curriculum vanta nomi come Prada e Dolce & Gabbana e che ha avuto l’ingente compito di sostituire un designer emblematico come Alessandro Michele.

Design Ancora, questo il nome dato al lavoro, verrà presentato presso il flagship del brand in via Monte Napoleone a Milano. Il titolo è un omaggio sia ad “Ancora”, la collezione d’esordio di de Sarno, sia al “Rosso Ancora”, la nuova tonalità scelta per lussuoso marchio della doppia G e che de Sarno ha chiaramente deciso di utilizzare come distintivo per la sua campagna comunicativa e anche come tendenza stagionale, visto le ultime sfilate.

Il lavoro che presenta è incentrato sul concetto di italianità e ancor di più sulla città di Milano: si tratta di una rivisitazione in chiave super contemporanea di cinque oggetti appartenenti a una epoca passata, con l’intento di rappresentarne l’iconicità tramite l’occhio del tempo, considerazione che potrebbe alludere allo storico dell’arte britannico Michael Baxandall e alle sue riflessioni temporali sulle capacità visive dello spettatore. A collaborare con de Sarno, Guillermo Santomà, designer, artista e architetto spagnolo che ha ideato gli spazi che accoglieranno questi cinque preziosi oggetti. L’iniziativa ha ovviamente anche un risvolto commerciale, perchè sarà possibile acquistare la collezione oggettistica sul e-shop di Gucci.