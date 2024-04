25 aprile, musei gratuiti nel giorno della Liberazione

Anche quest’anno il 25 aprile, il giorno della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente al pubblico. L’iniziativa è stata proposta dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e si aggiunge alle dodici giornate l’anno della “Domenica al Museo”. Accanto alla data del 25 aprile, anche il 2 giugno, la Festa della Repubblica, e il 4 novembre, la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

«Rinnoviamo l’iniziativa anche quest’anno: il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la nazione la visita nei luoghi della cultura», ha affermato il ministro della Cultura. «Il 25 aprile i musei saranno gratuiti per mia decisione. Prima non era così. Non è un fatto formale ma sostanziale che significa riconoscimento del valore della Festa della Liberazione, come per il 2 giugno e il 4 novembre», ha chiarito Sangiuliano. «Io mi recherò, come lo scorso anno – ha aggiunto – al Museo della Liberazione a Roma, in via Tasso, luogo importante. Sarò accolto dal presidente Roberto Balzani, storico di valore che ho nominato alla presidenza di questa istituzione».

Tra i musei statali, saranno aperti a Roma la GNAM e le Gallerie Nazionali di Arte Antica, Galleria Spada, Castel Sant’Angelo e molti altri. Così anche nelle altre città italiane con le rispettive istituzioni di punta, dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze al Museo di Capodimonte di Napoli. I musei saranno aperti secondo gli orari consueti e con accesso su prenotazione dove previsto.

info: cultura.gov.it