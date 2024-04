Doublesoul e Gaetano Pesce: una collaborazione esplosiva

Doublesoul, il marchio di calzini più amato dalla Gen-Z, ha lanciato la sua ultima collaborazione con l’architetto e designer Gaetano Pesce. Dall’inaspettato incontro fra l’artista multidisciplinare e la fondatrice del marchio è nato così Calzacuore. «E se anche i nostri calzini avessero bisogno di un po’ d’amore? Completati da morbidi cuori astratti, questi calzini ultra morbidi arrivano a metà polpaccio e sono realizzati con materiali organici e riciclati», si legge sul sito web della nota azienda.

Ad accomunare il brand e lo stravagante artista sicuramente l’originalità e la scelta di brillanti colori pastello: insomma, l’età è solamente un numero anagrafico e le creazioni dell’architetto lo hanno sempre dimostrato. Il suo design di lusso è reso così maggiormente accessibile, sopratutto al pubblico più giovane. «I calzini devono esprimere le cose, sono come un animaletto che sta sempre dietro la scarpa o il sandalo» – questa la filosofia di Pesce, perfettamente rispecchiata in queste creazioni.

Tre sono i colori che contraddistinguono i “preziosissimi” accessori: rosa, azzurro e giallo, con dei cuori in 3D che arricchiscono il tutto. E per chi volesse, è possibile acquistare anche uno dei 100 esclusivi ciondoli in resina fatti a mano dal designer stesso (ovviamente a forma di cuore) che rendono il concept ancora più unico. Il cuore inoltre è un simbolo che Pesce ha spesso utilizzato nelle sue stravaganti e bellissime creazioni, riconosciuto come emblema di positività, e le sue molteplici forme. Ricordiamo il Vaso di montagna di cuori o la Lampada WTC.

L’esplosiva collezione di Calzacuore di Doublesoul è in edizione limitata e gli allegri calzini sono una – ironica – rivincita morale, per tutte quelle volte con cui, con noncuranza li indossiamo. Perchè, come lo stesso architetto afferma, tutto può essere arte, dipende da come lo si tratti – e dunque, anche delle banalissime calze che giacciono in fondo ai cassetti. Il brand, che vanta etica e sostenibilità, ha accumulato nel corso degli anni diverse collaborazioni strategiche, che lo hanno sicuramente reso più appetibile: ad esempio, quella con il cantautore Jeremy Zucker in Midnight.

