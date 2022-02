C’è anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nell’artist-Run Space Spazio In Situ nel quartiere capitolino di Tor Bella Monaca in occasione della presentazione di Vera, libro di Damiana Leoni che descrive in un racconto fotografico la scena artistica indipendente romana.

Nel libro, edito da Quodlibet, viene inserita la mappatura degli spazi che più si sono saputi ritagliare negli ultimi anni un ruolo di rilevanza nella scena artistica più aggiornata della Capitale.

«Il libro è la costruzione di un filo tra tante realtà che in quest’anno hanno riempito delle lacune. Questo è ciò che serve oggi. Sono presidente di Regione e mi sono trovato di fronte un grande nemico da sconfiggere la pandemia in ogni sua sfaccettatura – afferma il Presidente Nicola Zingaretti – Ora che la situazione sanitaria sta rientrando è necessario riprogettare la vita del domani. Da questo punto di vista a mio giudizio non può prescindere dalla cultura, dalla creatività e dalla voglia di riempire gli spazi urbani della metropoli. La città va ripensata e va fatto tutto ciò che è possibile per ricostruire una dimensione urbana diversa da ciò che abbiamo potuto vedere prima del covid 19. Bisogna valorizzare questo mondo che è andato ad autocostituirsi. Ciò che questo libro racconta è libero, autonomo forte e diverso. Il libro racconta la città del futuro.»

Anche Damiana Leoni lascia durante l’incontro una dichiarazione per sottolineare la forza innovatrice che si respira attualmente nella Capitale: «Sono grata e lusingata che Quodlibet abbia accettato questo progetto che racconta la nuova giovinezza di questa eterna città. Una nuova ondata di freschezza e autenticità che ha avvolto Roma e non ha intenzione di lasciarla»

il percorso si snoda tra Post Ex a Centocelle e Off1c1na al Quadraro, Numero Cromatico e Ombrelloni nei quartieri di San Lorenzo, proseguendo con Paese Fortuna, fino ad arrivare a Spazio Mensa. Punto d’arrivo Trastevere con CASTRO, spazio che mette a disposizione degli artisti alcuni studi nel cuore della città.

Eleonora Cerri Pecorella, Salvatore Emanuele, Marta Scotti e Mohamed Keita sono i quattro fotografi che hanno accompagnato Damiana Leoni in questo viaggio finalizzato a raccontare la vera primavera di cui Roma sta potendo godere nell’ultimo periodo. Una Capitale alternativa che non dimentica il proprio bagaglio di tradizione ma che definisce chiaramente in quale direzione i linguaggi creativi si stanno avviando.

Info: https://www.quodlibet.it/libro/9788822907875