Roma, nel cuore del Mandrione nuovo spazio dedicato all’arte

Inaugurato pochi giorni fa un nuovo spazio a Roma, precisamente nel quartiere nell’area urbana del Mandrione, tra le zone più caratteristiche della capitale. Il progetto Chroma nasce dall’incontro di tre menti creative e appassionate d’arte: Daphnée Thibaud, ex co-fondatrice di Nero Gallery, Stefano Patti, attore e regista e l’operatrice museale Amandine Ravasi. Un luogo di incontro e scambi visivi che si promette di dare spazio a tutte le nuove personalità emergente, cercando di scovare le novità presenti nel panorama creativo, attraverso la promozione di workshop, talk, nuovi corsi, diverse esposizioni e altro ancora.

Prima mostra ad essere presentata è BESTIARIO LISERGICO di Marco Mazzoni, per la prima volta a Roma, tra gli illustratori più importanti non solo a livello nazionale. Un vero e proprio bestiario moderno, in mix fra realtà e immaginazione: in particolare, la serie delle Mistiche, consisterà in una serie di opere inedite realizzate attraverso la tecnica delle matite colorate. Un lavoro unico e immediatamente riconoscibile, che celebra l’intrinseco legame che persiste tra l’uomo e la natura. Un surrealismo che ci trasporta nell’immaginario visivo dell’autore, in un viaggio che inevitabilmente ci fa ritornare bambini. A completare l’esposizione un piccolo catalogo-diario di disegni e schizzi, tra pensieri, parole e appunti di critici o amici che hanno accompagnato la sua crescita artistica.

info: marcomazzoniart.it