Nella serata del 23 maggio andrà in onda in prima visione l’ottavo episodio di The Square – All you can art, l’appuntamento televisivo di riferimento per gli amanti dell’arte condotto da Nicolas Ballario. Ormai alla quarta stagione, la fortunata serie di Sky Arte ha proposto per quest’anno un nuovo format con al centro lo studio visit, offrendo così l’opportunità di entrare negli studi degli artisti, che illustrano in prima persona il proprio lavoro. Nella puntata del 23 maggio sarà lo studio dell’artista Massimo Bartolini, protagonista del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024, ad essere sotto i riflettori.

Il nuovo episodio di The Square si apre con Sunday, la mostra di Maurizio Cattelan nella sede newyorkese di Gagosian, per poi passare da Palazzo Ducale di Genova, dove è in corso la mostra Nostalgia, e approda poi al Contemporary Cluster di Palazzo Brancaccio, a Roma, in cui sono esposte le fotografie di Tarin. Da qui, il conduttore Nicolas Ballario raggiunge l‘atelier di Massimo Bartolini, vero protagonista della serata del 23 maggio.

Lo studio di Bartolini si trova sul litorale toscano, a Cecina. Qui l’artista apre le porte al pubblico, immerso direttamente nell’ambiente in cui Bartolini produce i suoi lavori. Presentato da Ballario, l’artista racconta la sua concezione di arte, non al servizio della verità ma della “grazia”, illustrando le sue opere sonore. Come di consueto, la puntata si conclude con una rassegna di eventi e mostre.

Due qui To Hear, Padiglione Italia, Biennale Arte 2024, © Agostino Osio AltoPiano

L’ottavo episodio di The Square – All you can art dedicato a Massimo Bartolini andrà in onda giovedì 23 maggio alle ore 20.40 su Sky Arte.