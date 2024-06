Si intitola Fiori diversi al naturale l’opera site-specific che Agostino Iacurci, artista vincitore della XXII edizione del Premio Ermanno Casoli, ha realizzato per la sede di Airforce, azienda del gruppo Elica, a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. L’intervento, che è stato curato da Marcello Smarrelli, sarà presentato dalla Fondazione Ermanno Casoli sabato 15 giugno 2024, alle ore 10.30.

«Siamo entusiasti di assegnare il Premio ad Agostino Iacurci che porterà il suo punto di vista dirompente e la sua creatività all’interno dell’azienda. Sicuramente questo aiuterà tutti i dipendenti a osservare e comprendere la realtà in maniera non convenzionale, fattore essenziale nei processi di innovazione», dichiarava a marzo scorso Francesco Casoli, presidente del gruppo Elica, alla proclamazione del vincitore del premio. Infatti, l’intervento artistico di Iacurci, come caratteristico del Premio Ermanno Casoli, è il frutto di una serie di azioni che coinvolgono l’intera popolazione aziendale composta da oltre 100 persone tra dirigenti, impiegati e operai.

L’opera, pensata come un grande intervento immersivo, cambierà radicalmente lo stabilimento di Airforce. «Abbiamo suggerito di indirizzare l’intervento formativo con l’artista sul tema del senso di appartenenza – hanno dichiarato Ruggero Pinto e Alberta Traballoni, rispettivamente General Manager e HR di AIRFORCE – un sentimento che alimenta la percezione del proprio valore, capace di favorire un cambiamento positivo per tutta la collettività. Appartenere, infatti, significa essere parte integrante di un progetto, di un’idea, di un gruppo e – hanno concluso – questo alimenta la motivazione e l’entusiasmo delle persone coinvolte, le fa sentire uniche e rafforza il loro legame con l’azienda».

L’inaugurazione di Fiori diversi al naturale si terrà allo stabilimento di Airforce sabato 15 giugno 2024, alle ore 10.30.