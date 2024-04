Dal 4 al 7 aprile Art Paris monopolizzerà l’arte parigina: la fiera è una delle più attese e prestigiose della primavera, nonché vetrina internazionale ed eccellenza francese. Per quest’anno le gallerie presenti sono 136 – con circa 40 che partecipano per la prima volta in assoluto come Michel Rein, la Peter Kilchmann e la Meessen – in rappresentanza di ben 25 paesi e con oltre 900 personalità artistiche. Tra le gallerie italiane troviamo la Galleria Continua, che lo scorso anno proprio in questa occasione aveva venduto una scultura-specchio di Anish Kapoor a più di 700mila euro. Per la prima volta arriva Mimmo Scognamiglio Artecontemporanea di Milano e la Labs Contemporary Art di Bologna, che propone una personale inedita dell’artista Giulia Marchi con un progetto inedito dal titolo Sono solo linee.

I visitatori potranno muoversi entro le due sezioni «Generale» e «Promesse» con ampio spazio dedicato all’arte emergente. Previsti poi degli itinerari tematici con lo storico dell’arte Nicolas Trembley che ha curato la sezione Art & Craft che propone di indagare il modo in cui gli artisti contemporanei hanno reinterpretato il tradizionale concetto di artigianato. Éric de Chassey direttore dell’Institut National d’Histoire de l’Art si occuperà invece di Fragile Utopias. Uno sguardo alla scena francese: qui il concetto di utopia verrà indagato attraverso le opere di 21 artisti francesi. Il settore «Solo Show» invece ospiterà 17 mostre monografiche tra artisti moderni, contemporanei ed emergenti: segnaliamo quella dedicata a Carlo Zinelli, figura chiave dell’Art brut.

Il 2024 è un anno cruciale per l’evento, visto che rappresenta l’ultima edizione prima dei Giochi Olimpici di Parigi il prossimo luglio, motivo per cui la capitale francese è stata al centro di questi mesi, una rinnovata trasformazione urbanistica tra inaugurazioni di nuovi spazi e inedite realtà culturali. Con l’obiettivo poi di rendere l’arte più sostenibile e accessibile a tutti, Art Paris offrirà diverse visite guidate e un sito web dettagliato che potrà accompagnare il visitatore in questa esperienza.

info: artparis.com