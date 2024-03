Ugo Gattoni realizza il poster per le Olimpiadi 2024

Ugo Gattoni, illustratore francese classe ‘88, è stato scelto dal comitato organizzatore dei giochi, per la realizzazione dei poster ufficiali. Seguendo lo spirito di uguaglianza che connota queste Olimpiadi 2024, anche per le Paralimpiadi si è scelto di adottare la medesima locandina. Per la prima volta nella storia della manifestazione sportiva, si è pensato a un formato orizzontale e Ugo Gattoni ha ideato un dittico.

Il suo stile surreale, onirico, minuzioso, in un mix di grafite, inchiostro e tipografia, si conforma perfettamente alla ricchezza di dettagli presenti nei poster, in una assoluta esaltazione dell’Art decò e del suo mondo fantastico. 40.000 personaggi, 29 sport olimpici e 18 sport paralimpici raffigurati, compresi gli ultimi arrivati come l’arrampicata o il surf, tutto realizzato a mano.

La minuziosità di questo lavoro “olimpionico”, si distanzia dallo stile dei manifesti passati, molto più minimalisti e meno particolareggiati. Il tono è inoltre festoso e ludico, proprio come i giochi 2024, concepiti per essere una festa popolare e gioiosa. Le stampe ci presentano una visione fantastica e illusoria di Parigi, in una città-stadio senza confini: ogni luogo, simbolo o monumento tipico parigino è utopicamente reinterpretato.

Diverse le icone rappresentate e tutto da trovare, con tanto di riferimenti storici alle passate Olimpiadi e non solo. Tra questi, la famosa torcia olimpica, ben mimetizzata nell’acqua. Il Discobolo, la cui immagine scultorea fu utilizzata per il manifesto dei Giochi del 1948; il Bélem, la celebre nave a vela della marina francese che trasporterà la fiamma olimpica dalla Grecia alla Francia per questa occasione. A questi si aggiungono ovviamente i noti simboli nazionali, come la torre Eiffel – il cui ferro, ricordiamo, sarà parte delle medaglie olimpioniche, l’Arco di Trionfo e Versailles, con gli splendidi giardini ospiteranno le gare di equitazione e pentathlon.