Le medaglie di Parigi 2024 realizzate con il ferro della Torre Eiffel

Le medaglie per le Olimpiadi 2024 di Parigi sono state ideate dall’alta gioielleria di Chaumet e ispirate in tutti i sensi alla Torre Eiffel. Al centro della medaglia è presente un piccolo esagono realizzato con il ferro originale del celebre monumento simbolo. Sul rovescio invece, come di consueto, una immagine della dea della vittoria Nike. Alcuni piccoli elementi metallici sono stati rimossi dal monumento durante i lavori di ristrutturazione del XX secolo e da allora sono stati accuratamente conservati. I pezzi di ferro, ripuliti dalla caratteristica vernice scura del monumento, sono stati incastonati come vere e proprie gemme.

«È stato fatto un lavoro enorme per cercare di mettere insieme questi metalli preziosi – oro, argento e bronzo – con il metallo più prezioso della Torre Eiffel, il gioiello della corona francese». Una sfida che è stata accolta in maniera esemplare dal gioielliere francese Chaumet, noto per le sue stupefacenti creazioni. La forma esagonale scelta dal designer è un tributo alla Francia e alla sua conformazione, per fortificare ulteriormente il legame tra questi simbolici oggetti e la nazione ospitante.

«La cosa più d’impatto quest’anno sarà avere una parte del metallo originale della Torre Eiffel, il ferro, in queste varie medaglie. Questo è ciò che volevamo fare: fondere questi atleti del 2024 in un tutt’uno con quel metallo».

Si tratta sicuramente di un approccio innovativo e che continua il filone creativo dei precedenti giochi olimpici. Le medaglie di Tokyo 2021 realizzate con materiali riciclati e ancor prima gli specchi e le lastre radiografiche che hanno reso uniche le medaglie di Rio 2016. E ora, nel 2024, un pezzo di Francia si intreccerà per sempre con la storia di ogni vincitore.