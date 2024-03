Parigi 2024, Alison Saar realizzerà la scultura olimpica

Sarà Alison Saar a realizzare la scultura olimpica per Parigi 2024. La selezione dell’artista visiva americana deriva da un voto del comitato consultivo, di cui fanno parte rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), della città di Parigi, del Comitato Organizzatore dei Giochi di Parigi 2024 (COJO) e figure della comunità artistica internazionale. La scelta di puntare sul progetto di Saar è stata determinata dalla sua dimensione orientata alla sostenibilità, dato che si tratterà di una scultura interamente “made in France”.

Anche per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, la realizzazione di una scultura per l’occasione rientra nel programma Olympic Art Visions, che ha il proposito di creare un’opera d’arte originale ispirata allo sport e ai valori olimpici. In particolare, lo scopo della scultura olimpica risiede nello stabilire un legame tra le diverse città ospitanti dei Giochi. Così è stato per Tokyo 2020, quando l’artista francese Xavier Veilhan ha realizzato un’opera intitolata The Audience (2021), da allora installata in modo permanente nel centro della capitale giapponese. Allo stesso modo, anche l’edizione del 2024 dovrà creare un collegamento tra Parigi e Los Angeles, la città che ospiterà le Olimpiadi del 2028. Attraverso questa pratica, la comunità artistica internazionale trasmette da una città all’altra la fiaccola culturale dei Giochi.

Saranno quindi gli spazi pubblici parigini a ospitare la nuova opera d’arte. «Sono molto onorata di essere stata scelta per creare la scultura olimpica. Spero che quest’opera d’arte, un dono per i parigini, diventi un luogo unificante e un simbolo dello spirito di amicizia e di interconnessione tra le culture e oltre i confini», ha dichiarato Alison Saar, l’artista americana con sede a Los Angeles che realizzerà l’opera. Il progetto si distingue per rispettare l’intento, ampiamente promosso dalla sindaca di Parigi Anne Hildago, di rendere i Giochi Olimpici 2024 i più ecosostenibili della storia. Tutti materiali di cui si comporrà la scultura saranno di provenienza francese.

La dimensione eco-responsabile dell’opera è stata determinante nella selezione. «Volevo fare appello agli artigiani francesi, non solo per ridurre i nostri costi e la nostra impronta di carbonio, ma anche per sostenere l’artigianato francese e i fornitori il cui know-how è riconosciuto in tutto il mondo», ha specificato l’artista. La scultura olimpica, che oltre al carattere sostenibile si ispira ai temi dell’uguaglianza e della diversità, sarà la prima opera che Alison Saar realizzerà al di fuori degli Stati Uniti.