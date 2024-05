Roma e i suoi murales: una storia raccontata da Rosso20sette

Rome Mural Sketch è la nuova mostra di murales presentata dalla galleria di arte contemporanea Rosso20sette curata da Giorgio Silvestrelli e visibile fino al 27 giugno. Gli artisti protagonisti che racconteranno l’arte urbana che sopratutto negli ultimi anni ha invaso la capitale, sono Ron English, Fin Dac, Beau Stanton, Lucamaleonte, Alice Pasquini, C215, Daniele Tozzi, Daniel Eime, Diavù, Fabio Petani, Gaia, Guerilla Spam, Iena Cruz, Koz Dos, Kenji, Leonardo Crudi, Luogo Comune, Marco Rèa, Mr Thoms, My Dog Sighs, Neve, Veks Van Hillik, Zed 1.

Come ha spiegato il curatore Silvestrelli, nonché ideatore del catalogo, «l’esposizione si pone come obbiettivo quello di realizzare una panoramica sulla vasta produzione di murales a Roma. Sono infatti 23 gli artisti di varia nazionalità coinvolti che, con i loro diversi stili e tecniche, hanno dipinto ben 41 murales presenti in città. Le bozze preparatorie di queste opere urbane, oltre ad essere importanti documenti e testimonianze del processo creativo, sono il fulcro della mostra. Partendo dal presupposto che tutto nasce da un’idea, uno dei temi di questa collettiva è quello di portare lo spettatore all’origine di un’opera d’arte muraria».

Roma è infatti un enorme laboratorio urbano in continuo fermento e trasformazione: forma di arte pubblica per eccellenza, i murales hanno restituito a moltissimi quartieri – sopratutto periferici – memoria, identità e colore.

Dal 4 maggio al 27 giugno

Rosso20sette, via del Sudario 39, Roma

info: rosso27.com