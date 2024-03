MAXXI, il 2024 è l’anno di grandi eventi tra arte e interdisciplinarità

Il MAXXI presenta il nuovo programma espositivo per il 2024, tra cambi di prospettiva, maggiore attenzione incentrata sul visitatore e collaborazioni con le più prestigiose realtà istituzionali, anche internazionali. Il museo, sotto la guida del presidente Alessandro Giuli e del direttore artistico Francesco Stocchi, vuole diventare un luogo di scambio e convivialità, in grado di competere con i grandi musei del mondo.

Aleksandra Kasuba, Ambienti, courtesy Haus Der Kunst, ph Agostino Osio

Il primo progetto verrà inaugurato il 10 aprile e sarà la mostra AMBIENTI 1956 – 2010. Environments by Women Artists II, a cura di Andrea Lissoni, Marina Pugliese e Francesco Stocchi: una indagine sul contributo femminile alla storia dell’ambiente, in un dialogo con l’arte che comprende anche architettura e design. A partire dal 21 giugno saranno due le rassegne aperte al pubblico: la mostra su Giovanni Anselmo, Oltre l’orizzonte, curata da Gloria Moure, che fornirà una panoramica completa sulla sua identità artistica e La visione astratta. Esperienza fisica del pensare astratto a cura di Italo Rota, che sarà invece principalmente incentrata sull’architettura.

Guido Guidi, San Vito, 2007 ph. Guido Guidi

Ad ottobre toccherà a InMotion, curata da Diller Scofidio + Renfro, una analisi sullo spazio in movimento; Memorabile: Ipermoda il prossimo novembre, a cura di Maria Luisa Frisa, in collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana, mentre per il mese di dicembre sarà il turno di Guido Guidi, in una monografia pensata da Simona Antonacci e Pippo Ciorra, dedicata al genio della fotografia italiana.

Il Museo nazionale delle arti del XXI secolo continuerà ovviamente a valorizzare il talento di giovane personalità emergenti, con il Premio italiano di Architettura in collaborazione con la Triennale di Milano, giunto alla sua quinta edizione, e il MAXXI BVLGARI PRIZE, giunto alla sua quarta edizione, che per questo anno vede Riccardo Benassi, Monia Ben Hamouda e Binta Diaw tra i finalisti.

Negli spazi extra e corner continuano le prestigiose collaborazioni con il Ministero della Cultura e con altri partner di natura privata: dal 22 marzo Artificial Hell racconta il viaggio infernale dantesco attraverso opere realizzate con l’IA da Riccardo Boccuzzi; dal 27 marzo Briganti Eleganti. L’arte della moda maschile e infine dal 13 giugno Nuove Avventure Sotterranee con fotografie di grandi opere in Italia, Argentina, Canada, Australia e Nuova Zelanda.