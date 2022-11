È ufficiale: Alessandro Giuli è il nuovo presidente del MAXXI

Dopo le voci dei giorni passati, arriva finalmente la conferma: Alessandro Giuli sarà il nuovo presidente della fondazione Maxxi. La nomina arriva dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che assegna al giornalista di Libero la guida del Museo Nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. Il ministro, si legge in una nota del ministero, ringrazia Giovanna Melandri, il cui mandato è scaduto il primo novembre, per il lavoro svolto. La nomina del nuovo presidente Giuli decorrerà dal 12 dicembre 2022. Con poche parole si chiude un’era e se ne inaugura un’altra per lo spazio progettato da Zaha Hadid, che in poco più di un decennio è diventato un punto di riferimento per l’arte contemporanea nella capitale. Giovanna Melandri, nel frattempo, ha convocato per domani mattina una conferenza stampa in cui farà il punto dei 10 anni di presidenza del museo dal titolo Maxxi 2012-2022. Una storia da raccontare.

A Giuli, completamente estraneo al mondo dell’arte e al management, spetterà il compito di far funzionare le complessità di un museo in piena espansione. Lo scorso luglio l’ex ministro Franceschini e quello delle Infrastrutture Giovannini avevano firmato il decreto che prevede la realizzazione degli interventi Maxxi Hub e Maxxi Green, da realizzare nell’ambito del progetto “Grande Maxxi”. Si tratta dell’ampliamento della sede del museo in un’ottica di sostenibilità ambientale e di innovazione. In particolare, è stato previsto un finanziamento di 37,5 milioni di euro per il periodo 2022-2026.