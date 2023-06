Il MAXXI ha un nuovo direttore artistico, Francesco Stocchi

Il nuovo direttore del MAXXI di Roma è Francesco Stocchi. Dopo la nomina di Lorenza Baroncelli alla guida del Dipartimento Architettura e dopo il lungo corso di Hou Hanrou alla guida del MAXXI Arte, viene finalmente comunicata la nuova scelta di Alessandro Giuli, nuovo Presidente della Fondazione.

Così la squadra del Museo MAXXI prende forma e preannuncia profonde trasformazioni alla luce di nuove collaborazioni e direzioni diverse dal corso precedente. La nomina di Francesco Stocchi che di recente ha curato alla Galleria Borghese di Roma la mostra Gesti Universali di Giuseppe Penone, è una buona notizia per il museo romano e la scena contemporanea.

Romano, classe 1975, Francesco Stocchi ha rivestito diverse cariche nel corso della sua carriera, come quella di curatore d’arte nel programma espositivo della Fondazione Carriero di Milano, o al Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam e, più recentemente, alla 59° Biennale di Venezia per il Padiglione Svizzero di Latifa Echakhch, al Palazzo Reale di Milano con Leandro Erlich – Oltre la Soglia, visitabile fino al 4 ottobre 2023.

Prima di andare in Olanda ha vissuto per molti anni anche a Vienna, collabora con quotidiani e riviste di settore, come Artforum e Il Foglio, per il quale cura l’inserto d’arte, ed è autore di monografie e saggi dedicati ad artisti quali Francesca Woodman, il collettivo Gelitin, Cindy Sherman, Arcangelo Sassolino e Dan Colen.

Nel congratularci con il neo-direttore, ci auguriamo che sappia interpretare al meglio le esigenze e le complessità di un museo come il MAXXI di Roma.