“Una Boccata d’Arte”, torna il festival che porta l’arte nei borghi

Torna con la sua quinta edizione Una Boccata d’Arte, il festival che porta l’arte contemporanea nei borghi di tutta Italia. L’iniziativa, che è promossa dalla Fondazione Elpis in collaborazione con Maurizio Rigillo di Galleria Continua e con la partecipazione di Threes Productions, coinvolge quest’anno venti artisti under 35 che realizzeranno, ciascuno per una regione diversa, un progetto site specific.

Christian Mantuano

Un festival lontano dai luoghi tradizionali dell’arte

Attraverso Una Boccata d’Arte, i borghi italiani si popoleranno di mostre diffuse, installazioni, performance, libri d’artista e laboratori. I progetti, che saranno svelati al pubblico tra il 22 e il 23 giugno, rimarranno visibili fino al 29 settembre 2024. Con la sua quinta edizione, l’iniziativa raggiungerà il traguardo delle cento opere realizzate in altrettanti borghi italiani, consolidando così l’intento primario di diffondere l’arte contemporanea lontano dai suoi epicentri tradizionali. Lo scopo della rassegna sta infatti nel creare una rete capace di dare vita a percorsi culturali alternativi, valorizzando al tempo stesso il patrimonio paesaggistico italiano. Molte opere delle scorse edizioni hanno ormai posto le radici nel territorio per cui erano state pensate, come Whalebone Arch, la scultura realizzata da Claudia Losi a Presicce-Acquarica, in Puglia, e l’installazione di Agnese Spolverini nel borgo abruzzese di Abbateggio.

Paolo Brambilla

Gli artisti della nuova edizione di “Una Boccata d’Arte”

Il numero di cento opere verrà raggiunto con la quinta edizione, che conta tra i suoi protagonisti Augustas Serapinas, che lavorerà a Verrès in Valle d’Aosta, il duo composto da Mariona Cañadas e Pedro Murua, attivo a Paluzza in Friuli-Venezia Giulia, e Caterina Morigi, che ha pensato a un’opera per San Ginesio, in provincia di Macerata, oltre a Beatrice Celli, che realizzerà il suo lavoro a San Sebastiano Curone in Piemonte, e Adji Dieye, con un intervento a Magrè, in Trentino-Alto Adige. Tra gli altri, spiccano tre artisti che proporranno lavori incentrati sulla sperimentazione sonora, e perciò direttamente selezionati da Threes, ovvero Elena Rivoltini a Bassiano nel Lazio, Agostino Quaranta a Gioia dei Marsi in Abruzzo, e Beatriz de Rijke a Guardialfiera in Molise.

Marinella Senatore

info: unaboccatadarte.it