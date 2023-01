La squadra del MAXXI si allarga ed entra a far parte Lorenza Baroncelli alla direzione del Dipartimento di Architettura del museo. Una selezione avviata lo scorso 25 febbraio 2022 con la pubblicazione sul sito web della Fondazione MAXXI di un avviso per il reperimento di una professionalità di alto profilo a cui affidare la direzione del Dipartimento Architettura. Esaminate tutte le candidature pervenute, il Presidente Alessandro Giuli insieme al Consiglio di Amministrazione composto da Caterina Cardona, Piero Lissoni e Monique Veaute, ha conferito l’incarico a Baroncelli, che entrerà a lavoro a partire dal 1° febbraio 2023 per tre anni.

Architetta e curatrice, Lorenza Baroncelli subentra a Margherita Guccione, che ha ricoperto il ruolo di Direttrice del Dipartimento Architettura fino al 2021.

Attualmente Visiting professor al Politecnico di Vienna (TU Wien). Dal 2018 al 2022 è stata Direttrice artistico della Triennale di Milano dove ha coordinato le attività artistiche, di comunicazione e fundraising. Sotto la sua direzione, tra le varie attività, è stato inaugurato il primo Museo permanente del Design Italiano curato da Joseph Grima e la XXII Esposizione internazionale intitolata Broken Nature: Design that takes on human survival curata da Paola Antonelli, Senior curator del Design al MoMa. Ha collaborato con grandi enti ed istituzioni internazionali come la Serpentine Galleries di Londra, il Long Museum West Bund di Shangai, la Biennale di Architettura di Venezia.

Ha collaborato con architetti come Stefano Boeri, Rem Koolhaas, Herzog & de Meuron, Bjarke Ingles, Elizabeth Diller, curatori come Hans Ulrich Obrist, Julia Peyton Jones, Klaus Biesenbach, e artisti come Tino Sehgal, Olafur Eliasson, Philippe Parreno, Dominique Gonzalez-Foester, Carsten Holler, Ko Joeng-a, Liam Gillick, Yoko Ono, Maurizio Cattelan. È inoltre esperta in management di progetti di rigenerazione urbana complessi. È stata, prima in Italia, Assessore alla rigenerazione urbana a Mantova, consulente per strategie urbane e culturali per Edi Rama ed ha lavorato in Brasile per la Segreteria di Habitaçao e Colombia con Giancarlo Mazzanti sulle politiche di trasformazione degli insediamenti informali.