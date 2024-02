Prosegue il percorso tracciato da una serie firmata Sky Arte nella ricostruzione di celebri dipinti della storia dell’arte, finiti distrutti o perduti per sempre. Dopo la prima tranche andata in onda il 22 febbraio, gli ultimi tre documentari de Il mistero dei capolavori perduti racconteranno, nella serata di giovedì 29 febbraio, le vicende di altrettante opere scomparse ricostruite con tecnologie all’avanguardia dall’organizzazione Factum Arte. Seconda e ultima serata dedicata alla serie, Sky Arte riporterà in vita dipinti di Claude Monet, Graham Sutherland e Vincent Van Gogh.

Si comincia alle ore 21.15 con Monet Brucia!, episodio dedicato a uno dei quadri del ciclo Ninfee, composto da oltre 250 dipinti che Monet ha realizzato in quasi trent’anni di lavoro. Lo stesso maestro impressionista distrusse molte sue tele, ma nel 1955 il MoMA di New York riconobbe i suoi dipinti come opere anticipatrici dell’Espressionismo Astratto. Da qui, l’acquisto di un esemplare, che però solo tre anni dopo, nel 1958, rimase distrutto in un incendio: un fatto che spinse poi il museo a comprare un trittico del ciclo, che oggi rappresenta un simbolo dell’arte moderna.

Dopo la ricostruzione dell’opera di Monet, la serata prosegue alle ore 22.00 con Sutherland Vs Churchill, un documentario che ripercorre le vicende del dipinto realizzato dall’artista in occasione dell’ottantesimo compleanno di Winston Churchill. L’opera era stata commissionata a Graham Sutherland dal parlamento britannico, ma il risultato sconvolse Churchill per il suo realismo, convincendo così Lady Churchill, che pure apprezzava il dipinto, a distruggerlo in segreto.

L’ultimo episodio, che andrà in onda alle ore 22:45, è Van Gogh sotto le bombe, terzo episodio della serata e ultimo della serie Il mistero dei capolavori perduti. Il documentario ripercorre le alterne fortune di un’opera iconica di Van Gogh, Vaso con cinque girasoli, un dipinto che faceva parte della serie Girasoli, realizzata dal maestro olandese in Provenza e ispirata all’arte giapponese. Acquistata da un magnate giapponese negli anni Venti, l’opera finì distrutta da un bombardamento americano sul Giappone nel 1945.

Le ultime tre puntate della serie Il mistero dei capolavori perduti andranno in onda giovedì 29 febbraio dalle ore 21.15 su Sky Arte.