Da Myrto di Tamara de Lempicka a Concerto a Tre di Jan Vermeer, Sky Arte presenta Il mistero dei capolavori perduti, una nuova serie di sette documentari dedicati ad altrettanti dipinti celebri andati perduti o distrutti nel corso della storia, ma successivamente ricostruiti con la tecnologia. Quattro episodi della serie andranno in onda nella serata di giovedì 22 febbraio e, ripercorrendo la storia dei loro autori, ricostruiranno come le tele siano andate perdute e il loro successivo processo di ricostruzione, di cui si è occupata Factum Arte, un’organizzazione di tutela del patrimonio artistico mondiale.

In programma per le ore 21.15, il primo episodio della serie Il mistero dei capolavori perduti racconterà Il caso Lempicka, che sarà dedicato a Myrto. Tra le più significative espressioni di Tamara de Lempicka, pittrice polacca tra le maggiori esponenti dell’Art Déco, la tela ritraeva due donne amanti e apparteneva al collezionista francese Pierre Boucard, a cui venne sottratta nel 1943 da un generale nazista. Da qui, l’opera non venne più ritrovata.

La serata prosegue con Il Vermeer rubato, in onda alle ore 22.00. Il secondo episodio racconta le vicende di Concerto a Tre, considerato il dipinto più ricercato al mondo. Emblema dello stile del maestro olandese, l’opera è stata sottratta a un museo di Boston da due falsi poliziotti: nonostante le indagini siano ancora in corso, del dipinto di Jan Vermeer si sono completamente perse le tracce.

Klimt e il Terzo Reich, la terza puntata, andrà in onda alle ore 22.45 e racconterà la storia di Medicina, un’opera del celebre artista che rappresenta Igea, dea dalla salute, posta di fronte a una serie di corpi nudi. Commissionato dall’Università di Vienna e poi rifiutato, il dipinto venne venduto da Klimt a un amico. A confiscarlo furono poi i nazisti, all’inizio della Seconda guerra mondiale, e lo portarono in un castello, dove venne distrutto da un incendio insieme ad altre tele del pittore austriaco.

La serata si concluderà con Marc e la censura nazista, in programma per le ore 23:30. L’ultima puntata del 22 febbraio ripercorrerà le vicende de La Torre dei Cavalli Azzurri, il capolavoro perduto di Franz Marc, artista appassionato di animali e in particolare di cavalli. Marc, ascrivibile all’espressionismo tedesco, amava infatti ritrarre i cavalli, che incarnavano alla perfezione la sua visione spirituale e idealista del mondo animale. Acquistato dalla National Gallery di Berlino e, anche questo, successivamente confiscato dai nazisti, il dipinto finì nella collezione privata di Herman Goering e scomparve per sempre dopo la fine della guerra.

Le quattro puntate della serie Il mistero dei capolavori perduti andranno in onda giovedì 22 febbraio a partire dalle ore 21.15 su Sky Arte.