Il rifugio sonoro di Valentino è a New York

Sotto la guida di Alessandro Michele, la maison Valentino continua a scrivere la sua storia, questa volta nel segno del sonoro. Infatti, a partire dal 15 maggio, la boutique del brand a New York, si trasformerà in uno spazio d’ascolto dal nome L’Atelier Sonore.

L’ambiente, ristrutturato in collaborazione con il collettivo italiano fondato da Ruggero Pietromarchi, Terraforma, si ispira ai “Iistening bar”, locali nati in Giappone e lì chiamati “jazz kissa”, dove l’offerta musicale e il menù dei drink e del cibo, convivono in un’atmosfera intima e perfettamente sincronizzata, in cui il tempo sembra essersi solo apparentemente fermato.

Così, in un mondo ormai poco abituato ad ascoltare, l’atelier americano di Madison Avenue si trasforma in uno spazio per la contemplazione che offre un’esperienza immersiva e dialogica fra musica e architettura, riflessi di eleganza e introspezione.

Il progetto di Terraforma

Sono tre gli elementi chiave del ricercato design che Terraforma, la piattaforma per la sperimentazione sonora ed ecologica, ha elaborato insieme all’architetto Francesco Lupia: un sistema audio su misura, una console d’ascolto multifunzionale ispirata all’arte dell’ebanisteria e sedute modulari avvolte da cuscini in velluto. A rifinire il tutto, patchwork lignei che rivestono finemente la superficie.

Il suono è firmato dal sound designer e veterano dello streetwear Giorgio Di Salvo ed è trattato come fosse materia viva. “Considero questa collaborazione un incontro culturale significativo, in cui estetica, suono e design dialogano in modo sublime. L’Atelier Sonore è un’esperienza di ascolto immersiva che si dispiega organicamente attraverso un ricco spettro di suoni e texture”, ha affermato Pietromarchi.

Giorgio Di Salvo, Alessandro Michele e Ruggero Pietromarchi

“Lo spazio stesso diventa un’estensione sonora per l’espressione e lo scambio, incarnando la continua esplorazione del suono come pratica spaziale da parte di Terraforma, in profonda risonanza con la distintiva sensibilità estetica di Alessandro Michele per la Maison Valentino. Questo progetto è guidato da un impegno condiviso nel superare i confini della creatività e reinventare i modi in cui viviamo e abitiamo lo spazio attraverso il suono”, ha aggiunto.

L’inaugurazione de L’Atelier Sonore il 15 maggio

Il giorno dell’inaugurazione, giovedì 15 maggio, Valentino e Terraforma hanno organizzato un programma live di dieci ore per esplorare la scena musicale newyorkese. Verranno attivate sessioni di ascolto con artisti del calibro di Laraaji, Lea Bertucci, Laurel Halo, Lizzi Bougatsos, Chuquimamani-Condori, Kevin Beasley, Physical Therapy e Veronica Vasicka e ciascun artista offrirà set di vinili dai propri archivi personali. Dai giorni successivi, l’Atelier Sonore rimarrà aperto fino a fine agosto tutti i giorni dalle 10 alle 18, riproducendo playlist curate dal collettivo e dalla maison.