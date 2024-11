La banana di Cattelan venduta per 6,2 milioni di dollari

Nel 2019 fu venduta, tra le polemiche, per 120 mila dollari. Dopo cinque anni, è diventata la banana più cara del mondo. Ad acquistarla nell’asta battuta da Sotheby’s è stato il miliardario cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, stavolta a un prezzo stellare. La banana di Cattelan è stata infatti venduta per 6,2 milioni di dollari. In più, il nuovo proprietario dell’opera, dopo essersela aggiudicata, ha annunciato che la mangerà.

Photo Ansa

Il primo a mangiare la banana di Cattelan è stato, però, un performer da Art Basel Miami nel 2019. Dopo l’evento, Sotheby’s aveva stimato il prezzo dell’opera tra il milione e il milione e mezzo, per poi venderla a 120 mila dollari. Sono almeno due i casi in cui l’opera – dal titolo Comedian – è stata mangiata. L’ultima volta nel 2023, da uno studente in un museo di Seul. Chiaramente, il nuovo acquirente non riceverà l’originale mostrato nello stand di Perrotin a Miami, ma un rotolo di nastro adesivo e una banana insieme con il certificato di autenticità e le istruzioni per l’installazione.

«Sono entusiasta di annunciare che ho acquisito con successo l’opera iconica di Maurizio Cattelan Comedian. Non si tratta di una semplice opera d’arte, ma di un fenomeno culturale che unisce i mondi dell’arte, dei meme e della comunità delle criptovalute – ha dichiarato Justin Sun in un comunicato – Credo che quest’opera ispirerà ulteriori riflessioni e discussioni in futuro e diventerà parte della storia. Sono onorato di essere l’orgoglioso proprietario di quest’opera iconica e mi auguro che possa suscitare ulteriore ispirazione e impatto per gli appassionati d’arte di tutto il mondo. Inoltre, nei prossimi giorni, mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell’arte che nella cultura popolare».

Conclusa l’asta newyorkese, David Galperin, responsabile Arte Contemporanea di Sotheby’s Americhe ha affermato: «Comedian di Cattelan riguarda le condizioni che caratterizzano la nostra comprensione di ciò che rende qualcosa arte – e una di queste condizioni è il valore. Quindi, quando abbiamo preso in vendita quest’opera, una delle grandi questioni che abbiamo dovuto affrontare è stata quella di come valutarla. Per me la domanda è più specifica: come valutare quella che, almeno per me, è una delle idee più brillanti della storia dell’arte concettuale. E quale posto migliore per porre questa domanda se non la nostra sala di vendita? La risposta è stata un clamoroso 6,2 milioni di dollari».