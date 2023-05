«Ho saltato la colazione ed ero affamato». Questa la giustificazione di uno studente sudcoreano che, in visita al Leem Museum of Art di Seul, ha pensato bene di staccare la banana che faceva parte dell’installazione Comedian di Maurizio Cattelan, l’ha sbucciata e l’ha mangiata.

Lo riporta la BBC che racconta anche che dopo aver mangiato la banana, lo studente, Noh Huyn-Soo, sornione, ha riattaccato la buccia al muro col nastro adesivo. L’opera, per chi non la conoscesse, era parte della mostra di Cattelan WE, e consisteva in una banana matura (che viene sostituita ogni due, tre giorni, attaccata con nastro adesivo a un muro del Leem Museum. L'”incidente”, durato più di un minuto, è stato registrato da un amico dello studente. Il museo ha fatto sapere che non chiederà danni allo studente.

Informato dell’accaduto, Cattelan ha risposto: «Nessun problema». Non è la prima volta che le banane utilizzate per i lavori di Cattelan vengono mangiate da un visitatore. Nel 2019, l’artista David Datuna staccò la banana dal muro dopo che l’opera d’arte era stata venduta per 120mila dollari all’Art Basel di Miami. Il gesto fu ripreso dalle telecamere e Datuna spiegò che il suo gesto era in realtà una performance intitolata Hungry Artist. Anche in questo caso, non ci furono conseguenze né azioni legali poiché l’opera era stata pensata come rinnovabile e sostituibile. «Il suo valore risiede nell’idea», spiegò in quell’occasione Lucien Terras, direttore di una delle gallerie che partecipavano alla Fiera.