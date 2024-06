American Academy, annunciata fellowship sostenuta da Bulgari, Whitney Museum e MAXXI

Durante la diciottesima edizione del McKim Medal Gala dell’American Academy in Rome – tenutasi nella serata del 5 giugno – è stata premiata Sofia Coppola, introdotta dall’artista Rachel Feinsteinche. La regista si è detta «onorata di aver ricevuto questo premio dall’American Academy in Rome e di poter sostenere il grande impegno dell’Accademia per gli artisti e studiosi della sua comunità multidisciplinare, nella città di Roma che ho davvero nel cuore».

Durante la cerimonia, presieduta dalla Gala Chair Margherita Marenghi Vaselli, insieme al Chair del Board of Trustees dell’American Academy in Rome Calvin Tsao, al Presidente Peter N. Miller, alla Direttrice Aliza S. Wong, e alle Honorary Gala Chairs Ginevra Elkann, Carla Markell e Maria Teresa Venturini Fendi, è stata anche annunciata la nuova fellowship sostenuta da Bulgari con Whitney Museum e MAXXI.

La serata riunisce annualmente esponenti di spicco del mondo della cultura, personalità imprenditoriali, della politica, dell’arte, della moda e dello spettacolo: finalità dell’evento è quello di continuare a supportare le borse di studio dell’Accademia, tra cui le Italian Fellowship – ricordiamo – l’unico programma tra le accademie straniere a Roma rivolto ad artisti e studiosi italiani.

