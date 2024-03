Da anni impegnata nel sostegno delle arti, la maison Bulgari raggiunge oggi un importante traguardo, un passo decisivo verso un’ulteriore consacrazione della sua mission, la nascita della Fondazione Bulgari.

«Sono emozionato – ha affermato Jean-Christophe Babin, Amministratore Delegato di Bulgari nel corso della presentazione del progetto alla stampa il 26 marzo all’Ara Pacis – perché con questo progetto raggiungiamo un nuovo traguardo, la costituzione di una struttura giuridica con un suo status. La storia della maison si fonda anche sulla generosità della famiglia Bulgari che si è tradotta nelle iniziative di diffusione culturale che tutti conosciamo. Non parlo solo di arte antica o contemporanea, ma di tante forme di bellezza che si concretizzano nelle collaborazioni che portiamo avanti, ad esempio, con Save The Children. La Fondazione Bulgari – ha aggunto Babin – è frutto di un legame esemplare tra pubblico e privato che negli anni ha portato a nuove visioni e nuove idee».

E tra i primi progetti annunciati in conferenza stampa il finanziamento per la realizzazione dell’allestimento museale degli spazi aperti al pubblico del Mausoleo di Augusto che, insieme ai lavori di restauro e valorizzazione della piazza, restituiranno finalmente dopo decenni a Roma uno dei suoi luoghi più iconici e conosciuti nel mondo. Parte dell’immagine di una piazza, quella di Augusto Imperatore dove ha aperto nel 2023 anche il Bulgari Hotel. Presente in conferenza il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato il ruolo centrale di Bulgari nel completamento del lavori per l’allestimento museale con un finanziamento di 700mila euro. «Sarà una bellissima piazza – ha spiegato il Sindaco – che collegherà con delle cordonate il livello antico con quello moderno e regalerà un luogo unico con al centro il Mausoleo di Augusto».

A dare ancora maggior valore alla realizzazione di questa operazione la presenza dell’archistar Rem Koolhas, al quale sarà affidato l’allestimento del Museo del Mausoleo di Augusto, rendendo la piazza un polo strategico per il centro della città con piena accessibilità.

Ha preso parte alla press preview anche il Sovrintendente Claudio Parisi Presicce: «Abbiamo iniziato – ha ricordato – con la scalinata di Trinità dei Monti, poi con Largo Argentina e ora con il Mausoleo di Augusto. Il gesto di mecenatismo è rafforzato dal fatto che si tratta di uno dei più grandi cantieri urbani. Una complessità dovuta al fatto che il monumento è un po’ il crogiolo di tutte le arti e ha avuto mutamenti di funzione e destinazione nel corso dei secoli che vanno raccontati».

La costituzione della Fondazione Bulgari, insomma, si preannuncia come la coronazione di una bella storia di mecenatismo già iniziata in passato, che punterà alla valorizzazione del made in Italy e degli splendidi gioielli che Roma custodisce.