Bai Ming, un’eleganza silenziosa in arrivo alla GNAM di Roma

Bai Ming. At the Crossroads of Worlds è la prima personale italiana dell’artista cinese contemporaneo Bai Ming, visibile fino al 30 giugno alla GNAM. Un potente minimalismo decorativo racchiuso nell’etera delicatezza della porcellana in una identità ramificata tra spirituale e contemporaneo. 80 opere che ripercorrono la produzione dell’artista, tra ceramiche, dipinti ad inchiostro e installazioni che ne riassumono i 30 anni di attività, in un “crocevia di mondi” lontani e vicini da lui stesso ricercati per costruire le molteplici sfumature di un’arte molto più complessa della sua apparente forma visiva.

Antiche creazioni rivisitate in un moderno molto più attuale, in una esposizione che apre sicuramente a nuove ed inimmaginabili realtà, che acquistano un valore prettamente estetico. Una fusione di linguaggio orientale e una poetica mutevole, forse incoerente, ma estremamente creativa: motivi astratti ispirati alla natura che quasi sembrano stridere con la matericità possente delle sue ceramiche. Pietre, acqua increspata, motivi floreali: una natura che con innata delicatezza si posa sulla purezza delle sue porcellane e non solo. Sorprendente l’entropia che scaturisce dai suoi materiali, generando contrasti armonici ma eternamente in bilico tra concreto e astratto, che trascendono ogni concetto di tempo e spazio. La quiete silenziosa ed elegante di Bai Ming si fa strada tra i suoi capolavori, in una storia senza tempo che con leggerezza, ci porta lontano.

Dal 24 aprile al 30 giugno 2024

GNAM, Roma

info: gnam.it