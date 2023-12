È stata comunicata ieri sera la nomina dell’architetta e professoressa Renata Cristina Mazzantini per la direzione della Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma che subentra a Cristiana Collu dopo otto anni di mandato. La sua nomina è prevalsa all’interno di una terna comprendente anche Micol Forti e Bartolomeo Pietromarchi, indicata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Professionista seria e competente, Mazzantini collabora con Inside Art come autrice di interviste ad artisti storici e articoli di approfondimento e dal 2020 in qualità di giurata del Talent Prize, il nostro concorso di Arti visive. Inoltre, ha preso parte insieme all’editore e direttore di Inside Art, Guido Talarico, ai documentari da lui ideati in collaborazione con Rai Cultura e dedicati a Marcel Duchamp e a Emilio Isgrò.

Renata Cristina Mazzantini è l’attuale curatrice del progetto Quirinale contemporaneo, oltre che consulente del segretariato generale della Presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici. Dal 2001 lavora continuativamente per la pubblica amministrazione. Quirinale contemporaneo ha portato all’inserimento nelle Sedi della Presidenza della Repubblica oltre duecento opere d’arte e di design, ha trasformato il Palazzo del Quirinale in luogo di riferimento anche per l’arte moderna e contemporanea. Si tratta di un progetto fortemente voluto dal Presidente Sergio Mattarella, ideato e realizzato ad opera del Segretario Generale, Cons. Ugo Zampetti.

Renata Cristina Mazzantini, Guido Talarico ed Emilio Isgrò

Su questo modello sono state realizzati negli ultimi anni altre imprese significative di promozione culturale tra le quali Reggia Contemporanea, un’operazione realizzata per il complesso monumentale della Villa Reale di Monza con la prospettiva di rendere dinamico il suo patrimonio storico-artistico arricchendolo con importanti opere d’Arte contemporanea e di Design, da acquisire a titolo gratuito, in comodato pluriennale o in donazione. E inoltre Villa Firenze Contemporanea, un’impresa integrata di promozione culturale, che prende il suo nome dalla prestigiosa Residenza degli Ambasciatori d’Italia a Washington e che si erge con l’ambizione di mettere in primo piano l’arte contemporanea italiana e, parallelamente, le eccellenze del design “Made in Italy”.

Villa Firenze, photo Massimo Listri Emilio Isgrò, Continenti, courtesy Mims

Mazzantini è anche Consulente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici: l’incarico ha riguardato la gestione di molteplici aspetti connessi con le attività generate dall’apertura al pubblico delle sedi istituzionali, il lavoro in team con i diversi servizi e uffici amministrativi e il coordinamento per i profili artistici e architettonici, svolto a supporto del Segretario Generale. È stata inoltre membro della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e Presidente dell’ISIA di Faenza; ha collaborato anche con FAI e Regione Siciliana.

Un augurio di buon inizio lavori a Renata Cristina Mazzantini, non vediamo l’ora di vederla all’opera tra le mura della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, una delle istituzioni più rappresentative della storia dell’arte moderna e contemporanea.