Voluta dall’ambasciatrice Mariangela Zappia, la mostra nella residenza italiana della capitale americana è stata curata da Renata Cristina Mazzantini

photo Massimo Listri

Italia da ammirare. Il 19 ottobre scorso è stata solennemente inaugurata, in uno scenario affollato da illustri personalità della comunità culturale, mediatica ed economica americana ed italo-americana, la stupefacente iniziativa denominata “Villa Firenze Contemporanea”.

Un’impresa di grande portata nella diplomazia culturale e nella crescita, come sottolineato dall’Ambasciatrice d’Italia Mariangela Zappia, che ha affermato con enfasi: “Questo progetto introduce nel cuore di Washington una selezione dei più straordinari capolavori dell’arte e del design italiani contemporanei, dagli anni ’50 ad oggi. L’ammirazione dei nostri amici americani per l’arte e la cultura italiana non ha eguali. Grazie a Villa Firenze Contemporanea, le eminente personalità del mondo politico, diplomatico, imprenditoriale e di ogni sfaccettatura della società americana ed italo-americana, regolari ospiti della residenza degli Ambasciatori d’Italia a Washington, avranno l’opportunità di immergersi nel genio italiano dell’arte contemporanea e del design.”

“Villa Firenze Contemporanea”, un’impresa integrata di promozione culturale, prende il suo nome dalla prestigiosa Residenza degli Ambasciatori d’Italia a Washington ed è ispirata ai rinomati progetti “Quirinale Contemporaneo” al Palazzo del Quirinale e alla “Collezione Farnesina” del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’architetta e professoressa Renata Cristina Mazzantini ha curato minuziosamente il progetto, selezionando oltre cinquanta opere d’arte e design che incarnano la creatività e l’eleganza italiane. Queste opere sono state integrate nell’incantevole contesto architettonico di Villa Firenze, con il suo stile Tudor.

La mostra-installazione spazia attraverso diverse forme creative, dall’arte figurativa all’astratta, dall’arte concettuale all’ambientale, dalla pittura alla scultura, comprendendo anche una trentina di oggetti creati da designer italiani e prodotti da aziende italiane. Tutto ciò è rigorosamente “Made in Italy” e rappresenta allo stesso tempo il frutto di profonde connessioni e influenze reciproche tra i talenti italiani e gli Stati Uniti. Questo eccezionale allestimento è dettagliatamente documentato in un catalogo con fotografie del Maestro Massimo Listri, pubblicato da Treccani.

“Villa Firenze Contemporanea” si erge con l’ambizione di mettere in primo piano l’arte contemporanea italiana e, parallelamente, le eccellenze del design “Made in Italy”. Lo fa attraverso una vetrina di altissimo profilo, aperta a artisti, designer e aziende, con l’intenzione di consolidare il loro ruolo in questo rilevante mercato.

Il progetto include anche il restauro delle quattro preziose specchiere nel Grand Salon di Villa Firenze, un lavoro compiuto con maestria dalla Scuola di Restauro Valore Italia di Botticino, Milano. “Villa Firenze Contemporanea” è un’impresa realizzata grazie al contributo del MAECI/DGDP e con il sostegno determinante di Generali, Intesa Sanpaolo ed Eni.

