courtesy immagine Daniele Tozzi

“Tutti i bambini sono artisti.

Il problema è come restare artisti una volta cresciuti.”

(P.Picasso)

Un diario di viaggio di Keith Haring a Roma nel 1984, in occasione della mostra Arte di Frontiera – New York Graffiti, nata dagli studi di Francesca Alinovi, la curatrice, storica e critica militante più dimenticata nella storia dell’arte, per essere spesso ricordata come la vittima del “delitto della musa del DAMS”, colpita nella sua abitazione a Bologna da 47 pugnalate nel giugno del 1983.

Francesca viaggia spesso a New York, dove tra East Village e Bronx va alla ricerca di nuovi talenti. “Questi artisti (…) sono i nuovi kids di New York: ragazzacci dall’aria sbeffeggiante e gentile, che insozzano di segni e graffiti la città ma si presentano in bella mostra anche nelle gallerie, e attraversano come bande guerriere i quartieri più luridi di New York partecipando poi come ultima fashion ai parties più eleganti e esclusivi” (Francesca Alinovi, a cura di Matteo Bergamini e Veronica Santi, postmedia books, Milano, 2019, pag. 192).

Tra i “nuovi kids” c’è Keith Haring, che a Roma realizza il murales sulla facciata laterale del Palazzo delle Esposizioni, sotto gli occhi ammirati di tanti giovani che scattano fotografie e ricevono in omaggio bozzetti e autografi, dimostrazione della sua infinita generosità.

Uno di loro è Marco Petrella, che ha parcheggiato la sua inseparabile (già allora) Vespa ai piedi della scalinata, e oggi ci racconta i momenti più belli delle giornate romane di Haring.

Tutto inizia a New York dove Keith sta dipingendo nel suo studio. Riceve l’invito di Francesca a partecipare a una mostra in Italia e in un attimo si trova sull’aereo per Roma. E così inizia a girare per la Città Eterna, mangia un gelato al Colosseo, visita Castel Sant’Angelo, Campidoglio e Cappella Sistina, cammina tra le cacche di cani sui marciapiedi e i gatti a Piramide, ripercorre le strade di Roma sulla vespa di Cary Grant e Audrey Hepburn, va in skateboard su è giù per i sette colli e finalmente arriva a Palazzo delle Esposizioni.

E qui vive la grande emozione di dipingere a cielo aperto, fino a quando arriva un vigile a fermarlo e, dopo qualche anno, il Decoro Urbano a cancellare il murale dalla scalinata di Palazzo delle Esposizioni.

Concludo il viaggio a Roma passando dalle illustrazioni di Marco alle parole di Keith: “Francesca è la prima italiana che io abbia incontrato a New York (…) Era, credo, l’unica tra i critici che io abbia incontrato ad afferrare ciò che stava accadendo a New York (…) Mi manca Francesca, ma soprattutto mi è mancata in Italia, perché so che sarebbe stata con me alla mostra.” (Keith Haring, Diari, Milano, Mondadori, 1991, p. 109).

Se Francesca e Keith fossero rimasti in vita, forse sarebbero riusciti a impedire che il murales di Palazzo delle Esposizioni venisse cancellato nel 1992, in occasione della visita a Roma del Presidente URSS Gorbaciov.

Oggi Francesca avrebbe 86 anni, Keith 76, entrambi sarebbero certamente rimasti “artisti una volta cresciuti”, mantenendo lo spirito ludico e l’entusiasmo delle opere dei “nuovi kids” nella New York degli Anni 80, che oggi ritroviamo nelle tavole di Marco.

Marco Petrella, Keith in Roma, Collezione Elastica, Tic Edizioni, Roma 2024

* Edoardo Marcenaro lavora da venticinque anni come giurista di impresa in società multinazionali e ha come hobby l’arte moderna, contemporanea e post-contemporanea. È collezionista e curatore di mostre, essendosi negli ultimi anni concentrato su opere realizzate su banconote americane rigorosamente originali, dai dollari che Andy Warhol firmava alla fine delle sue feste alla Factory, fino ad arrivare ai dollari distribuiti da Edoardo a tutti i suoi amici artisti per trasformarli in opere d’arte