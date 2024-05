Prosegue a pieno ritmo la programmazione per il 2024 del MACRO, il Museo d’arte contemporanea di Roma, dove inaugurerà il 9 maggio una grande mostra antologica dedicata a Elisabetta Benassi. È la prima volta che un’istituzione della Capitale ospita i lavori dell’artista romana in un’occasione espositiva che abbraccia oltre vent’anni di carriera. Dopo aver attraversato importanti istituzioni culturali di tutto il mondo, Benassi torna in grande nella sua città.

Photo Priscilla Benedetti

L’esposizione, dal titolo Autoritratto al lavoro, si inserisce nel format #Solo/Multi del museo, che include mostre monografiche o a più voci pensate in modo organico e dedicate a figure che si muovono attraverso le discipline, sfuggendo a tentativi di classificazione. Il progetto, che sarà aperto al pubblico dal 9 maggio al 25 agosto 2024, è a cura di Luca Lo Pinto, direttore del MACRO, e presenta oltre venti anni della produzione di Elisabetta Benassi, giustapponendo lavori storici dei primi anni 2000 a opere recenti e a tre nuove produzioni realizzate appositamente per l’occasione.

Elisabetta Benassi, Mimetica

In movimento tra diversi linguaggi e mezzi espressivi, l’artista porta al museo romano un complesso espositivo che trascende le singole opere, riflettendo sul concetto stesso di retrospettiva attraverso un grande intervento installativo. Ripensata nelle sue forme convenzionali, questa assume nel progetto di Elisabetta Benassi l’aspetto di una mise-en-scène, costruita con un sistema di architetture e ambienti disposte nello spazio come fossero quinte teatrali. Accogliendo ciascuna un’opera, le strutture modulari distribuite nel museo hanno la funzione di strumenti narrativi, ma appaiono anche come un gruppo scultoreo dalle sembianze brutaliste, in quanto ricoperte da pannelli in gesso che recano le tracce dei materiali che le hanno plasmate. Le strutture, allora, costituiscono interventi artistici di per sé che, insieme alla disposizione delle opere, ripensano le forme della retrospettiva.

Empire, photo Andrea Rossetti

Autoritratto al lavoro

Dal 9 maggio al 25 agosto 2024

MACRO – Via Nizza 138, Roma

info: museomacro.it