Tra le artiste iconiche del primo Novecento, Tamara de Lempicka nasceva 126 anni fa, il 16 maggio 1898. Per rendere omaggio alla pittrice polacca, Sky Arte presenterà in prima serata il documentario a lei dedicato della serie Il mistero dei capolavori perduti. Il film, in onda alle ore 21.15, ripercorrerà le vicende e la storia controversa di Myrto, uno tra i celebri lavori dell’artista.

Esponente dell’Art déco, Tamara de Lempicka è al centro dell’episodio che tornerà su Sky Arte. Come nelle altre puntate della serie, ciascuna delle quali esplora la storia di un’opera di cui si sono perse le tracce, che siano scomparse in circostanze non chiare o distrutte, in Il mistero dei capolavori perduti – Il caso Lempicka si indaga sul noto dipinto dell’artista polacca. Myrto, considerato controverso per il soggetto ritratto – due donne amanti -, apparteneva al collezionista francese Pierre Boucard, ma nel corso degli anni Quaranta e della Seconda Guerra Mondiale venne sequestrato dai nazisti. La conoscenza dei movimenti dell’opera si arresta a questo punto: il documentario tenta così di fare luce sulle vicende di un dipinto che non è mai più stato ritrovato. In più, il film ripercorre anche le vicende biografiche dell’artista.

In occasione dell’anniversario della nascita dell’artista, Il mistero dei capolavori perduti – Il caso Lempicka andrà in onda il 16 maggio alle ore 21.15 su Sky Arte.