A Londra una mostra sulle artiste rivoluziona gli stereotipi

L’esposizione alla Tate Britain di Londra, visibile sino al 13 ottobre 2024, celebra il coraggio di alcune donne artiste che in quattro secoli di storia – dal pieno manierismo agli albori del contemporaneo, dai Tudor alla prima guerra mondiale – hanno sfidato le aspettative della società. Oltre 150 opere che cercano di rovesciare il mito dell’artista dilettante, semplice copista o capace solo perchè allieve di uomini. Scene di nudi, battaglie, genere storico: forse non tutti sanno che ognuna di queste figurazioni è stata creata anche da pennelli femminili.

Artemisia Gentileschi, Self-Portrait as the Allegory of Painting, 1638-1639. Royal Collection Trust / © His Majesty King Charles III 2024 Mary Delany, Rubus Odoratus, 1772-82, British Museum

Annie Louisa Swynnerton, Mater Triumphalis, 1892, Paris, Museé d’Orsay Laura Knigth, The Dark Pool, 1908-18, Laing Art Gallery (Archivi e musei Tyne e Wear) © Estate of Dame Laura Knight, 1877-1970, Worthing (Regno Unito)

L’immancabile Artemisia Gentileschi, colei che «ha iniziato questa rivoluzione», Angelika Kauffmann, unica donna assieme a Mary Moser ad aver fondato nel 1876 la Royal Academy of Arts. Dame Ethel Walker, pittrice impressionista e prima ad essere eletta a inizi ‘900 nella New English Art Club. Ha rappresentato inoltre la Gran Bretagna quattro volte alla Biennale di Venezia, rispettivamente nel 1922, 1924, 1928 e 1930. Ancora Mary Beale tra le prime che nel ‘600 praticò la sua arte a livello professionale, come ritrattista ufficiale di Covent Garden e l’artista che più di tutte, in pieno ‘900, supportò e sovvertì la figura della donna lavoratrice e professionista. Joan Carlile e Maria Verelst pioniere della ritrattistica ad olio, la miniatrice fiamminga Levina Teerlinc che lavorò per i Tudor, in particolare Edoardo VI e moltissime altre ancora.

Angelica Kauffman, Colouring, 1778-80 © Royal Academy of Arts, London. ph. John Hammond

Una esposizione che dunque intende fare luce su tutte quelle artiste – molte qui citate sconosciute per molti – che hanno cercato di sostenere in tempi davvero duri per le donne, la parità d’accesso alla formazione accademica, rompendo ogni confine e superando tutti i limiti, in una eredità che insegna a ognuno di noi cosa significhi essere donna nella storia dell’arte. E che ora finalmente, chiunque può vedere.

Gwen John, Self-Portrait 1902 Tate Purchased 1942



Now you see us. Women artist in Britain 1520-1920

Dal 16 maggio al 16 ottobre 2024

Tate Britain, Londra

info: tate.org