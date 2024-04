Agnes Questionmark, un’artista cibernetico alla Biennale di Venezia

Nell’atmosfera vibrante della 60esima Biennale di Venezia Agnes Questionmark, originaria di Roma, ha presentato un’installazione che ha suscitato riflessioni profonde sull’identità, la tecnologia e il potere bio-politico nella società odierna. Cyber-Teratology Operation è il titolo dell’installazione che ha trasformato lo spazio espositivo in un’esperienza coinvolgente, portando gli spettatori all’interno di una sala operatoria. Qui, un corpo trans – che sfida le tradizionali categorie di specie, genere e umanità – è al centro dell’attenzione, monitorato da ogni angolazione.

Mentre il pubblico osserva i suoi movimenti all’interno della sala, l’occhio del soggetto diventa uno schermo di monitoraggio, creando un’unione sorprendente tra l’essere umano e la tecnologia. L’opera di Agnes Questionmark si distingue per la sua capacità di provocare domande profonde sulla condizione umana e sulle strutture di potere che la plasmano. Attraverso l’uso audace di performance, scultura, video e installazione, l’artista rompe le barriere concettuali e invita il pubblico a esplorare mondi nuovi e inaspettati.

QuestionGen_Box-Mockup-credit: Nero Edition

Ma non è solo l’opera stessa a suscitare interesse: la collaborazione tra l’artista la Fondazione Candido Speroni e Carla Fendi Speroni e Nero Editions ha generato grande entusiasmo. La Fondazione Candido Speroni e Carla Fendi Speroni ha annunciato il suo sostegno all’artista attraverso l’acquisizione dell’opera esposta alla Biennale, che sarà parte della collezione permanente della fondazione. Inoltre, in una mossa audace che unisce l’arte e la letteratura, Nero Editions ha pubblicato il primo libro d’artista, intitolato QuestionGen.

Sviluppato come una sorta di medicina contenente il DNA dell’artista, è il risultato di una collaborazione con Jo Zayner, biohacker e ingegnere genetico. La pubblicazione di QuestionGen rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera di Agnes Questionmark, offrendo al pubblico un’opportunità unica di esplorare il suo lavoro in un formato innovativo e coinvolgente. Il successo dell’artista è un tributo alla sua visione unica e alla sua capacità di coinvolgere il pubblico in un dialogo profondo e significativo. Con la sua opera e la sua collaborazione con istituzioni prestigiose come la Fondazione Candido Speroni e Carla Fendi Speroni e Nero Editions, Agnes Questionmark si conferma come una delle voci più influenti e innovative nell’arte contemporanea.