Palazzo Franchetti, a Venezia voci e racconti dall’Oriente

Your ghosts are mine: Expanded Cinemas, Amplified Voices è l’esposizione inaugurata a Palazzo Franchetti in occasione di questa Biennale e visibile fino al 24 novembre 2024. Una piattaforma che esplora le voci di oltre 40 cineasti e videoartisti provenienti da Medio Oriente, Africa e Sud-Est asiatico. La produzione è stata affidata al Qatar Museum e co-organizzata da Mathaf: Arab Museum of Modern Art, il futuro Art Mill Museum e il Doha Film Institute.

Curata da Matthieu Orléan in collaborazione con Majid Al-Remaihi e Virgile Alexandre, tra gli artisti presenti in mostra troviamo Faouzi Bensaidi, Jessica Beshir, Ali Cherri, Joana Hadjithomas, Khalil Joreige, Soudade Kaadan, Lemohang Jeremiah Mosese, Asmae El Moudir, Shirin Neshat, Larissa Sansour, Abderrhamane Sissako, Elia Suleiman, Ramata-Toulaye Sy, Tariq Teguia, Shaima Al Tamini e non solo. Uno scambio culturale all’interno di una delle città più importanti per l’arte contemporanea, Venezia, in una esposizione che mira a superare ogni confine geografico e concettuale, grazie alla promozione di nuovi talenti.

Un potente tributo al mondo cinematografico, in una narrativa che è un mix di modernità, tradizione, spiritualità, riflessioni sul post-colonialismo. Immagini in movimento presentate in dieci sezioni tematiche fra gli spazi di Palazzo Franchetti, attraverso tacite considerazioni di vita comune e memoria, racconti di esili e migrazioni. Tra paesaggi lontani, voci di donne, rovine e frontiere talvolta impossibili da superare, i film e i video abbracciano generi diversi: dal documentario alla fiction e all’animazione. La mostra inoltre è una delle numerose iniziative del Qatar Museums in concomitanza con gli eventi della Biennale: diverse opere del museo sono in prestito a Venezia e l’istituzione araba è anche sostenitrice del Padiglione della Nigeria.

Dal 19 aprile al 24 novembre

Palazzo Franchetti, Venezia

info: qatarmuseums.it