Borromini e Bernini in un docu-film da Nastro d’argento

Nel documentario Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione (2023) va in scena la storia di una rivalità, una tra le più note della storia dell’arte. E il racconto è da Nastro d’argento, con cui il docu-film è stato premiato nella categoria “Documentario d’arte”.

Se Gian Lorenzo Bernini rappresenta l’emblema dell’artista inserito nelle dinamiche di potere dell’alta società, Francesco Borromini – protagonista assoluto della pellicola -, nel suo rifiuto della mondanità, ne è l’opposto. Punti dai reciproci stimoli e portatori di una diversa concezione del ruolo dell’artista, Bernini e Borromini hanno dato forma a un antagonismo che ha tracciato le linee dell’architettura e della scultura barocca.

Proprio la rivalità e il continuo rilancio tra i due maestri ha costituito il presupposto del docu-film Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione, diretto da Giovanni Troilo e scritto da Luca Lancise. Prodotto da Sky e Quoiat Films, il documentario rappresenta l’occasione per accendere i riflettori su un periodo prolifico della scultura e dell’architettura italiana: una rivoluzione, quella barocca, che passando per Bernini e Borromini ha cambiato l’immaginario e la topografia di Roma.

Una pellicola dall’ampio respiro, insomma: un tratto che è valso al film il Nastro d’argento 2024. «Da me e da tutti i colleghi del nostro Direttivo Nazionale i complimenti anche ai produttori e a tutto il team che firma questo viaggio straordinario in un mondo di eccellenza creativa e di rivalità assoluta, che aggiunge qualcosa di irresistibilmente spettacolare e contemporaneo alla storia di un ‘duello’ tra due geni dell’arte», ha dichiarato Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, premiando il film.

Arricchito dal racconto di critici, registi, professori ed esperti di spessore internazionale, il film conta anche la partecipazione straordinaria di Daria Borghese, Aindrea Emelife, Waldemar Januszczak e Paolo Portoghesi.

Il documentario vincitore del Nastro d’argento 2024, già disponibile on demand sulla piattaforma di streaming di Sky, andrà in onda, in replica, martedì 27 febbraio alle ore 19:30 su Sky Arte.