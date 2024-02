Jan Fabre e la sua Napoli in un film in anteprima al MAXXI

L’auditorium del MAXXI si prepara ad ospitare una serata dedicata a Jan Fabre, grande artista contemporaneo, con la proiezione del documentario THE CROWN OF LOVE. THE ULTIMATE PERFORMANCE e la presentazione editoriale dei suoi Giornali notturni. In programma per il 12 marzo 2024 a partire dalle ore 18.30, l’evento vedrà la presenza dell’artista fiammingo.

Si comincerà con la proiezione del documentario, che presenterà al pubblico un ritratto inedito di Jan Fabre nella sua esperienza a Napoli, raccontandone il matrimonio e il battesimo del figlio nel Duomo. La narrazione si snoda infatti nel cuore della città partenopea, in cui un filo rosso unisce tre importanti ruoli di culto: la Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, la Cappella del Pio Monte della Misericordia e la Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. In questi spazi si collocano le installazioni permanenti del maestro fiammingo, realizzate in corallo rosso del Mediterraneo, in dialogo con grandi capolavori della storia dell’arte come le Sette Opere di Misericordia di Caravaggio.

Diretto da Giovanni Troilo e scritto da Melania Rossi, il documentario conduce lo spettatore nel viaggio tra la vita e le opere di uno dei protagonisti dell’arte visiva e del teatro contemporanei attraverso l’approccio di due curatori, la stessa Melania Rossi e Giacinto Di Pietrantonio, mentre la voce dell’attore Lino Musella interpreta alcuni brani tratti dai Giornali notturni e dai testi teatrali di Fabre.

L’evento prosegue con la presentazione editoriale dei cinque Giornali notturni di Jan Fabre, pubblicati da Cronopio, di cui i volumi IV (1999-2005) e V (2006-2012) sono presentati al pubblico per la prima volta. Resoconti delle varie attività febbrili e insonni di Fabre, i Giornali notturni sono attraversati da riflessioni sul processo creativo e dal continuo desiderio di essere all’opera, “essere sangue”, sesso, nel mondo dell’arte.

La serata all’insegna dell’opera di Jan Fabre è prevista al MAXXI per martedì 12 marzo 2024 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 con ingresso libero fino a esaurimento posti. Il documentario, prodotto da Compagnie Des Indes con Angelos bv e realizzato da Ballandi, andrà prossimamente in onda su Sky Arte.

info: maxxi.art