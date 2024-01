Inaugura la nuova era dei musei italiani. Dopo il rimpasto di dicembre, inizia oggi, lunedì 15 gennaio, il nuovo percorso di Thomas Clement Salomon come direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma.

«Sono onorato e felice di iniziare ufficialmente a lavorare per le Gallerie Nazionali di Arte Antica. Abbiamo in animo di realizzare progetti estremamente ambiziosi. Sarà una sfida esaltante», ha dichiarato il neodirettore. Precedentemente Consulente Progetti Direzione alla Galleria Borghese di Roma e Direttore scientifico del Gruppo MoMo-Skir, Thomas Clement Salomon approda oggi a Palazzo Barberini e a Galleria Corsini. Selezionato in una terna che comprendeva anche Maria Cristina Terzaghi e Cinzia Ammannato, il nuovo direttore è storico dell’arte e giurista, museologo e organizzatore di mostre.

Thomas Clement Salomon è solo il primo dei nuovi direttori che si insedieranno nel prossimo periodo. La nuova serie di nomine ha portato Renata Cristina Mazzantini alla guida della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, Eike Dieter Schmidt al Museo e Real Bosco di Capodimonte, Simone Verde alle Gallerie degli Uffizi e Angelo Crespi alla Pinacoteca di Brera. In più, il riordinamento riguarda anche i musei di seconda fascia. Un rimpasto generale, quello delle più alte cariche museali, che prenderà forma proprio in questi giorni.

info: beniculturali.it