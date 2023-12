Nella Capitale il nuovo anno si apre nel segno dell’arte. A dare il via al 2024, la terza edizione di Roma Capodarte, il programma di iniziative culturali completamente gratuite che, distribuite su tutto il territorio cittadino, accompagneranno i festeggiamenti per il nuovo anno nel corso dell’intera giornata del 1° gennaio.

All’annuncio del programma di Roma Capodarte 2024, lo scorso 21 dicembre a Palazzo Braschi, sono stati presenti il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, e l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, assieme a Claudio Parisi Presicce, sovrintendente capitolino ai Beni Culturali, Ilaria Miarelli Mariani, direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina, e Federica Pirani, direttrice della Direzione Patrimonio Artistico delle Ville Storiche della Sovrintendenza Capitolina.

«Capodarte è ormai una tradizione; ogni anno la partecipazione è straordinaria», ha dichiarato il sindaco Gualtieri alla presentazione dell’iniziativa. «Si tratta non solo di eventi, ma anche della gratuità di musei, biblioteche, cinema ma anche di luoghi come l’Auditorium Parco della Musica. Molte piazze di tutti i Municipi saranno aperte all’arte, alla cultura, alla partecipazione e all’incontro».

«Capodarte trasforma il primo giorno dell’anno in una festa cittadina in cui la cultura, intesa come pluralità di discipline e inclinazioni, accende tutta la città di Roma», ha invece affermato l’assessore Miguel Gotor. «Inoltre, quest’anno vuole indicare ai cittadini che il 2024 sarà un anno importante per la città – ha proseguito – perché ospiteremo dall’1 all’8 agosto la prima edizione del Congresso internazionale della filosofia. Un progetto a cui tengo molto è poi Millevoci che, Municipio per Municipio, farà cantare i cori di tutti i territori per portare in ogni angolo di Roma gruppi musicali, per un totale di 15 iniziative. L’idea è quella di spostare la cultura dai luoghi istituzionali e portarla vicino ai luoghi più popolari ma molto importanti della città».

Il programma di Capodarte si articola in oltre ottanta iniziative distribuite in più di cinquanta spazi, dai Musei Civici alle biblioteche comunali, oltre ai cinema e ai teatri. Accanto alle iniziative gratuite dell’evento, che vanno dalle visite guidate alle mostre e ai laboratori, emerge anche il programma di installazioni luminose che fino al 7 gennaio si accenderanno per la Capitale. Presentato insieme a Capodarte, Roma, Luci d’artista per la Pace introduce nel nuovo anno una controparte riflessiva sui temi della contemporaneità.

Alle cinque installazioni di Luci d’Artista si aggiungerà poi il 1° gennaio il progetto Artika – Della neve e del ghiaccio, prodotto da KIF Italia con la direzione artistica di Francesco Mazzei e Giuliano Gasparotti. Sulla facciata della Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’EUR, verranno proiettate dalle 18.00 alle 22.45, le opere di grandi autori della storia dell’arte accomunate dall’interesse verso l’elemento acquatico nella sua forma cristallizzata. In un viaggio multidimensionale in cinque atti accompagnato dalle musiche originali del Maestro Furio Valitutti, si passeranno in rassegna capolavori di Michelangelo, Pollaiolo, Leonardo da Vinci, Turner, Monet, Van Gogh, Munch, Kandiskij e Chagall.

info: culture.roma.it