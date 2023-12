Il passaggio del testimone si avvicina. Nella serata del 19 dicembre si terrà l’evento conclusivo di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023, mentre è prevista per il 20 gennaio l’inaugurazione di Pesaro Capitale della Cultura 2024, alla presenza del Presidente della Repubblica. Da lì, un anno pieno di iniziative culturali: dopo l’annuncio nel 2022, il programma di Pesaro 2024 è stato illustrato il 6 dicembre scorso al MAXXI di Roma.

«Cercheremo di esplorare quelle relazioni edite ed inedite tra natura, arte e tecnologia e lo faremo non come esercizio di stile, ma perché dentro a queste dinamiche relazionali abbiamo individuato le sfide più importanti per la nostra contemporaneità». Queste le parole di Agostino Riitano, il direttore artistico della manifestazione. Gli eventi di Pesaro 2024 saranno all’insegna del tema La natura della cultura, che si esamina secondo i cinque principi di ubiquità, imprevedibilità, vita, operosità e mobilità, con l’obiettivo di offrire un’idea di cultura inclusiva e in dialogo con l’ambiente.

Si comincia dalla notte di Capodanno con un concerto che vedrà la presenza di Colapesce e Dimartino, ma gli eventi culturali in programma spaziano dal teatro alle mostre e alle performance. Tra queste, è stata annunciata The Life di Marina Abramović, un’esperienza di mixed reality in cui i visitatori incontrano l’artista in modo intimo ma digitale. Molto spazio verrà dedicato a Gioacchino Rossini, originario di Pesaro: si parte con le celebrazioni per il suo compleanno – il 29 febbraio – per arrivare al Rossini Opera Festival nel mese di agosto.

Pesaro Capitale della Cultura 2024 getta luce sul canto lirico con una ricca stagione teatrale, ma molto spazio viene riservato anche alle mostre e alle installazioni. A cinquant’anni da Sculture nella città di Arnaldo Pomodoro, la mostra Dalle sculture nella città all’arte delle comunità curata da Marcello Smarrelli porterà nei quartieri di Pesaro dodici opere site specific realizzate da dodici artisti di diverse discipline e generazioni secondo percorsi di coprogettazione con i cittadini. Tra le altre iniziative, si aggiunge anche la Biosfera tecnologica in Piazza del Popolo, un’installazione che rappresenterà simbolicamente il pianeta da salvare.

info: pesaro2024.it