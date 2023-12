Più libri più libri, la fiera pronta a tornare alla Nuvola

Poco dopo Roma Arte in Nuvola, torna nel centro congressi capitolino Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori. Con la prima edizione nel 2002, la manifestazione è diventata ormai un appuntamento fisso nel calendario culturale romano. Quest’anno, Più libri più liberi si svolgerà dal 6 al 10 dicembre presso La Nuvola – così dal 2017 – e raccoglierà nella Capitale 594 espositori, presentando al pubblico oltre 600 incontri.

Nomi Cose Città Animali è il tema dell’edizione 2023. Un gioco per bambini, quindi, che presuppone più linee programmatiche. Se Giorgio Manganelli diceva “Ma non è la meta di tutte le nostre disperazioni sciogliersi nel gioco?”, è anche vero che questo gioco è fatto di proliferazione. Il gioco di ogni autore sarà allora quello di comporre la propria categoria espressiva e lessicale, secondo un divertissement linguistico.

Impostando questo gioco, Più libri più liberi 2023 utilizza le lettere dell’alfabeto per indicare gli snodi principali della manifestazione, da N come Novità ad A come Auditorium della Nuvola. Se questo sarà il teatro di molti tra i principali incontri, dalla Lectio magistralis di Luciano Canfora sul tema Guerra e schiavi nell’antichità al dialogo tra il designer Riccardo Falcinelli e Irene Graziosi sul tema Immaginazioni umane e immagini artificiali, le novità di questa edizione vanno verso il formato del podcast e quello del reportage. Al primo si è infatti dedicata la curatrice Chiara Valerio, che ha raccontato i temi della manifestazione in Una lettera tira l’altra, mentre Emmanuela Carbé girerà per gli spazi della Nuvola, restituendo le sue impressioni nel format Una cosa non sempre divertente che faccio ogni anno, un reportage della manifestazione.

Per A stanno anche Autori stranieri e Autori italiani, che si incontrano nelle presentazioni. Ad esempio, la scrittrice messicana Brenda Navarro incontrerà il pubblico insieme a Igiaba Scego, mentre l’inglese Maggie Nelson presenterà il suo Bluets con Ilaria Gaspari e Alice Urciuolo. Marco Damilano, Marino Sinibaldi, Cristiana Pellegrino e Pietro Sermonti sono poi solo alcune delle personalità che interverranno nei vari incontri.

Tra gli eventi molti attesi, il dialogo Italiane a Parigi, un incontro tra Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica delle collezioni donna Dior, e Teresa Cremisi, editrice e scrittrice che ha diretto Gallimard e Flammarion ed è l’attuale presidente della casa editrice Adelphi. Sulla centralità del linguaggio ci sarà poi l’incontro con il regista Marco Bellocchio che dialogherà con lo scrittore Paolo Di Paolo in Le parole del cinema.

Molte altre le sezioni, da C come Calvino – per i cento anni dalla nascita – a U come Utopia, da S come Scienza a F come Fumetti e Graphic Novel, con la presentazione di Enciclopedia Calcarea di Zerocalcare. Un focus ampio verrà anche dedicato al giornalismo, con gli interventi di Enrico Mentana, Dario Fabbri e molti altri.

